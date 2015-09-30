NİÇİN MUTSUZUZ?

Sürekli olarak kendinizi mutsuz hissediyor, yaptığınız işlerden eskisi kadar zevk almıyor, hayatın anlamını sorguluyor ancak kendinize sorduğunuz soruların cevaplarını bulmakta güçlük çekiyorsanız mutsuz insanların sıklıkla düştüğü bazı hatalara siz de düşüyor olabilirsiniz:

1- Kendi kendinizi baltalayıcı içsel konuşmalar yapmak: Kendi kendinize yaptığınız konuşmalarda özgüveninizi azaltacak, kendinizi küçümseyecek, geçmişte yaşadığınız olumsuz deneyimleri geleceğe genelleyecek içerikler mevcutsa bunları gözden geçirmelisiniz. Bu tip konuşmalar potansiyelinizi azaltır ve hayata olumsuz bakmanıza neden olabilir. “Bunu yapamam, Yeterince iyi değilim, Kesinlikle başaramayacağım” gibi kendinize söylediğiniz olumsuz cümleler motivasyonunuzu düşürür. En yakın arkadaşınızın size sürekli olarak ne kadar beceriksiz ve yeteneksiz olduğunuzu söylediğini düşünün. O kişiyle arkadaşlığınızı ne kadar sürdürmek isterdiniz? Peki o halde siz kendinize niçin bu kadar acımasız davranıyorsunuz?

2- Geçmişe takılıp kalmak: Geçmişte yaşadıklarımızdan ders almak önemlidir; ancak sağlıklı bir ruh hali için geçmişe takılıp kalmamamız gerekir. Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlere takılıp kaldığımızda gerçek potansiyelimizi keşfetmekte zorlanırız ve önümüze çıkan yeni fırsatları değerlendiremeyebiliriz. Yaşadıklarımızı değiştirmemiz mümkün değildir, ancak yaşanacak olanları şekillendirmek bizim elimizdedir.

3- Mutsuzluğumuz için başkasını suçlamak: Yaşananlar veya olumsuz duygu durumlar için bir başkasını suçlamak en sık yapılan davranışlardan birisidir. Bazı kişiler yeterince iyi bir hayat yaşamadığı veya yeterince mutlu, zengin, huzurlu olmadığı için ilgisiz ailesini, sosyo ekonomik durumunu, küçükken başından geçen travmatik yaşantıları veya mutsuz evliliğini sorumlu tutar. Geçmişin zorlu olduğunu elbette kabul etmeliyiz, ancak şuan yaşadığımız hayat için bir başkasını suçlamak veya sorumluluğu tamamen onların üzerine atmak ne yazık ki kendimizi kurban rolüne sokmaktan başka bir işe yaramaz. Başka kişileri suçlamak, içimzdeki nefret duygusunun artmasına neden olur. Geçmişi kabullenmek, onunla savaşmamak ve bir başkasını suçlamamak sorunlarımızı çözebilmek için daha sağlıklı düşünebilmemize yardımcı olur.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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