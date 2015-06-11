Okul çağındaki çocuklar boşanmanın ne demek olduğunu anlayacak yaştadırlar ve boşanmanın anne-babanın evliliğinin sona erdiği anlamına geldiğini bilirler. Etraflarında arkadaşlarının boşanan ebeveynlerinin artık ayrı ayrı evlerde yaşadıkları fikrine aşinadırlar. Çocuklar, anne ve babalarının boşanması söz konusu oldukları zaman çoğunlukla kendilerinin ne olacağını düşünürler ve kaygılanırlar. Nerede yaşayacakları, hangi okula gidecekleri ve anne-babasının onu eskisi gibi sevip sevmeyeceği gibi konularda akıllarında pek çok soru işareti oluşur ve ebeveynlerine bu konular hakkında sorular sorarlar. Çocuğunuza boşanma haberini nasıl verdiğiniz ve boşanma sonrasında size sorduğu sorulara nasıl cevaplar vereceğiniz çocuğunuzun bu süreci sağlıklı atlatmasına yardımcı olacak temel unsurdur.

Okul Çağındaki Çocuklara Boşanma Haberi Nasıl Verilir?

1- Zamanlamayı iyi ayarlayın: Eşinizle boşanmaya karar verdiyseniz, emin olana kadar bunu çocuğunuza söylemeyin. “Baban ve ben boşansak mı boşanmasak mı bilemiyoruz, bu konuda biraz aklımız karışık” gibi söylemlerden kaçının. Bu belirsizlik, çocukta kaygı duygusunu arttırır. Boşanma haberini vermek için “doğru” bir zaman bulmaktansa, “kötü” zamanlamalardan kaçının. Örneğin çocuk okula gitmeden hemen önce, siz işe gitmeden önce, tam yatma saatinden önce veya basketbol kursundan önce bu haberi vermeyin. Anne ve babasının boşanacağını öğrenen çocuk kendisini mutsuz ve yalnız hissedebilir ve size sormak isteyeceği pek çok sorusu olabilir. Bu haberi verdikten hemen sonra onun yanında olmanız ve ona destek olmanız çocuğunuzun süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olur.

2- Ona kararınızı birlikte söyleyin: Boşanma kararı aldığınızı anne ve baba olarak çocuğunuza birlikte söyleyin. Boşanma kararı aldıklarını anne ve babasından aynı anda duyması, çocuğun hikâyeyi tek taraflı olarak dinlememesini sağlar ve anne-babasından birini bir “taraf” olarak seçmesini engeller.

3- Ayrılık kararınızda çocuğunuzun payı olmadığını anlatın: Çocuklar her ne kadar dile getirmeseler bile anne-babasının ayrılık kararı almasında kendilerini suçlayabilirler. Çocuk odasını toplamadığı, ödevini zamanında yapmadığı veya çok fazla televizyon izlediği için anne-babasının böyle bir karar aldığını düşünebilir. Net bir dille boşanma kararında onun hiçbir payı olmadığını ve boşanmanın yetişkinlerin aldıkları bir karar olduğunu anlatın.

4- Eşinizi çocuğunuzun önünde suçlamayın: Eşinize ne kadar kızgın da olsanız, çocuğunuzun önünde onu suçlamayın ve onun önünde tartışmayın. Unutmayın ki çocuklar kendilerini anne ve babalarının bir parçası gibi görürler. Herhangi birisine yönelttiğiniz bir suçlama veya taktığınız bir etiket, çocuğun kendisini de suçlu görmesine vesile olabilir. “Yalancı”, “sahtekâr” , “sadakatsiz” gibi etiketler, çocuğun kendisini de bu etiket doğrultusunda sorgulamasına yol açabilir.

5- Detayları çocuğunuzun önünde konuşmayın: Legal işlemleri, hukuk sürecini ve nafaka konularını çocuğunuzun önünde konuşmayın. Bu tip konular çocuğunuzun aklını gereksiz yere meşgul eder. Çocuğunuz okuma yazma biliyorsa, avukattan gelen resmi yazışmaları ortalıktan kaldırın.

6- Onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin: Her şeyden önemlisi, çocuğunuzu ne kadar çok sevdiğinizi, boşanma kararınızın bu sevgiyi kesinlikle azaltmayacağını, boşandıktan sonra babasının hala onun babası veya annesinin hala onun annesi olduğunu ona söyleyin. Bu dönemde çocukların sevildiğini ve güvende olduğunu hissetmelerine ihtiyaçları vardır.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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