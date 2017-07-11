Üniversite Tercihleri

Malum, üniversite tercihlerine çok az kaldı. Üniversite seçimleri hem gençler, hem de anne babalar için çok zor dönemlerdir. Aşağıda üniversite seçerken göz önünde bulundurabileceğiniz birkaç tavsiye bulabilirsiniz:

-Üniversiteyi gencin kendisi okuyacağına göre; anne ve babaların bu konuda bir miktar geride kalıp, gencin kendi iradesiyle seçim yapmasına fırsat tanımaları gerekir. Geçmişinde mühendislik bölümlerinden bir tanesini okuyamayıp, kendi çocuğunun bu alanda bir tercih yapmasını isteyen pek çok ebeveynle karşılaşıyoruz. Unutmayalım ki, gençler bizlerin projeleri değildir. Kendi karar mekanizmalarını devreye rahatlıkla sokabilirler. Genç tercih döneminde seçim yapmakta zorlanıp ebeveynlerinden yardım isterse, bu durumda elbette ona yardımcı olabilirsiniz.

- En sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi gencin ne okumak istediğine karar verememesidir. Bu durum çok normal, paniklemeyin. Eğer aklınızda okumak istediğiniz bölüm net değilse bölüm değişikliği, çift ana dal, yan dal yapılabilen üniversiteleri seçebilirsiniz. Okumak istediğiniz bölümlere dair bolca araştırma yapmanız karar vermenizi kolaylaştırabilir.

- Üniversite seçerken, akademisyenlerin veya hocaların ne kadar güncel olduğuna, ne sıklıkta yayınlar yaptığına dikkat edebilirsiniz. Eğer 5 yıl önceki tarih dersi şimdi de birebir aynı şekilde anlatılıyorsa burada bir sıkıntı var demektir.

- Okumak istediğiniz bölümden veya üniversiteden mezun olmuş kişilerle görüşebilirsiniz. Zaman zaman hayalimizdekilerle gerçekler örtüşmeyebiliyor. Örneğin hukuk isteyen; ancak üniversiteyi bitirdikten sonra hemen avukat olarak göreve başlamayacağını ve zorunlu stajın olduğunu bilmeyen pek çok genç var. Mesleğe dair iyi bir araştırmaya girmekte fayda var.

- Okulun öğrencilere sunduğu fırsatlar nelerdir? Öğrenci okulda sesini ne kadar duyurabiliyor? Öğrenci konseyi var mı? Okuldaki sosyal aktiviteler ne kadar çeşitlilikte? Entelektüel, sanatsal veya spor dalında ne gibi faaliyetler var? Bunların yanıtının sizi tatmin etmesi önemli; çünkü unutmayalım ki üniversite sadece ders verilen bir yer değil, aynı zamanda pek çok farklı becerilerin arttığı bir ortam.

- Bütün hocalara erişebiliyor musunuz? Asistanlık yapma fırsatınız olacak mı? Araştırmalara katılabiliyor musunuz? Bunları da gözden geçirmekte fayda var.

- Üniversite kampüsü yaşayacağınız yere ne kadar uzaklıkta? Eğer uzaksa veya şehir dışından geliyorsanız size yurt imkânı tanınıyor mu? Dersler ve sosyal aktiviteler bir süre sonra yoğunlaşmaya başladıktan sonra yolda geçirilen her vakit, sizin için ciddi bir zaman kaybı hissi yaratabilir. Bu sebeple okulla bağın kopmaması için kolay erişilebilir bir yerde yaşamak önemli.

- Üniversite son sınıfa geldiğinize size sunulan staj imkânlarından faydalanmak, içinize sinen doğru işi bulmak açısından önemlidir. Çoğu kez stajlarda neyi istediğimizden ziyade, neyi istemediğimizi fark edebiliyoruz. Bu sebeple üniversite seçimi yaparken staj imkanlarını sorgulayın derim.

- En önemlisi mutlu olacağınız ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz yeri seçmeniz. Seçeneklerinizi 3’e indirdikten sonra hepsini gezin, kampüsünde biraz zaman geçirin derim. Bazen iç sesimizi dinlemekte fayda vardır; orada kendinizi iyi hissediyorsanız doğru seçim belki de orasıdır.

Bütün gençlerimize bol şans diliyorum!

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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