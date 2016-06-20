YAZ TATİLİ İÇİN ÇOCUKLARA ÖNERİLER

Ve beklenen yaz tatili sonunda geldi!

Cuma günkü karne töreninden sonra çocuklarımızın yüzündeki mutluluğun kaybolmaması ve yaz tatilinin hem eğlenerek, hem de bütün bir eğitim-öğretim yılı öğrenilen bilgilerin unutulmadan geçmesi için şu önerilere göz gezdirebilirsiniz:

-Dinlenmek herkesin hakkı: Çocukların bütün bir yıl boyunca çok yoruldukları bir gerçek. Bu nedenle okul döneminde yapılan kısıtlamalara veya sınırlamalara biraz esneklik getirilebilir. Örneğin yatma saati bir miktar uzayabilir, sokakta oyun oynama süresi veya tablet ve televizyonda geçirilen süre görece uzayabilir. Unutmayalım ki, sınırları esnetmek demek sınırsız özgürlük tanımak demek değildir. Çocuğunuzun yaşına ve ihtiyacına göre uygulanan esneklikler hem sizi, hem de onları rahatlatacaktır.

-Spor, sanat veya müziğin tam sırası: Yaz dönemi, bir çocuk için hiçbir aktivite yapmadan geçirmek için çok uzun bir süredir. 6-18 yaş arası çocuk ve gençler için 3 ay yaz tatili yeni beceriler kazanmak için çok kıymetli zamanlardır. Bu nedenle; çocukları spor, müzik veya resim, heykel gibi bir sanat dalına yönlendirmek ve yaz tatili boyunca çeşitli kurslardan faydalanmalarına ön ayak olmak kesinlikle doğru bir karar olacaktır. Velilerin en sık kaygı duyduğu durum bu tip aktivitelerin maddi olarak aile bütçesine yük getirmesidir. Şayet bu tip bir durum yaşıyorsanız belediyelerin yaz kamplarına göz gezdirmenizi tavsiye ederim; zira her yaz çocuklar için ücretsiz çok güzel kurslar açılmaktadır.

-Eğer çocuğunuz sizden yaz boyu ayrı kalacaksa dikkat edilmesi gereken noktalar: Çalışan anne- babaların bir kısmı çocuklarını yaz tatili boyunca anneanne, babaanne ve dedelerin yanına bırakmayı tercih ediyor. Bu tip durumlarda tatil bitişi en sık karşılaşılan durum anne ve babaların kendi evlerinde koyduğu kuralların, yaz boyu anneanne ve dedeler tarafından esnetilmesidir. Torunlarına kıyamayan babaanne ve dedeler iyi niyetle çocukların her istediğine “tamam” diyerek, tatil sonunda ciddi bir sınır sorunu yaşayan ve her istediğini ağlayarak veya tutturarak yaptırmaya çalışan davranışlara vesile olabiliyor. Bu tip durumlarla karşılaşılmaması için anne ve babalar kendi anne-babalarına çocukları söz konusu olduğunda neyin “evet”, neyin “hayır” olduğunu önceden belirleyerek net bir şekilde aktarmalılardır.

-Ders tekrarı: Bütün bir yıl emek harcanarak öğrenilen bilgilerin unutulmaması ve bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık olması amacıyla ders tekrarı yapmak önemlidir. Ancak çocukları sıkmamak, devamlı “Haydi ders çalış” uyarıları yapmamak onları sıkmamak için önemlidir. Çocuğunuza ders çalışma saatine veya miktarına kendisini karar vermesine olanak tanıyın. Eğer çocuğunuzun belirli bir derste becerilerin ve bilgilerin yaşıtlarının çok gerisinde kaldığına inanıyorsanız daha düşük bir seviyeden çalışmaya başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin 3. sınıfı bitiren bir öğrencinin matematik bilgisi geriden geliyor ve 4. sınıfa hazır olmadığını hissediyorsanız ilkokul 2 bilgilerini tekrar ile başlayarak çalışmasını destekleyebilirsiniz.

-Ailece bolca zaman geçirme: Okul süresince anne ve babalar çocukları ile yeterli zaman geçirememekten yakınırlar. “Okuldan geldikten sonra ödeviydi, yemeğiydi derken bir bakmışız yatma saati gelmiş” cümlesi ile sıkça karşılaşırız. Yaz ayı, çocuklar ile verimli zaman geçirmek için çok uygun bir dönemdir. Çocuğunuz ile bolca oyun oynayın, fiziksel aktivite yapın, birlikte sinemaya veya müzeye gidin. Unutmayın ki; ne yaptığınızdan çok, kiminle yaptığınızın önemi büyüktür.

Bütün çocuklarımıza iyi tatiller diler, bol kahkahalı ve sevgi dolu bir yaz ayı geçirmelerini dilerim!

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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