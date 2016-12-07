Hamilelik Psikolojisi

Anne adayları bebek sahibi olmanın getirdiği mutluluk yanında hamileliğin getirdiği hormonal değişimler ve kendisini bekleyen sorumluluk baskısı ile olumsuz duygular da geliştirebilmektedir. Bu dönemde çevresel faktörler de anne adayının psikolojik durumu üzerinde belirleyici olmaktadır.Özellikle genç yaşta ve ilk defa anne olacak kadınlarda bebeğine yeterli olup olmayacağı endişesi gözlenir. Bu durumda anne adayının yakın çevresine büyük iş düşmektedir. Anne adayına moral verilmeli, yalnız olmadığı ve herşeyin yolunda gitmemesi için hiçbir sebep olmadığı anlatılmalıdır.Hamile kadınlar aylar ilerledikçe alınan kilolar ve gitgide bozulan bedenleri sebebiyle de üzüntüye kapılabilirler. Eşleri tarafından beğenilmeme korkusu ve eski bedenlerine kavuşamayacakları kaygısı omuzlarına ek stres yükler. Ancak sağlıklı ve bilinçli bir hamilelik yaşayan anne adayları hem fazla kilo almaz hem de doğumdan sonra hızla eski bedenlerine geri döner. Sağlıklı hamilelik yaşamanın baş şartı da paniğe kapılmamak ve bilgili olmaktır. Doktorun önerdiği egzersizleri düzenli olarak uygulamak, iş ve sosyal yaşantıya devam edebilmek bu süreçte yaşanabilecek stres düzeyini azaltmada önemli bir etkendir.Profesyonel destek almakTüm bunlara bağlı olarak karamsarlık, sinirlilik, depresyon ve anksiyeteye bu dönemde sıklıkla rastlanır. Anne adayı da gevşeme teknikleri ile sakinliğini korumaya çalışmalıdır. Bu dönemde kendine zaman ayırabilen, olumsuz düşüncelerini kontrol edebilen, doktorunun önerdiği şekilde düzenli egzersiz yapan, hamile olmanın keyfini çıkaran anne adayı stresten daha kolay bir şekilde uzaklaşabilmekte ve sorunların üstesinden gelebilmektedir.
Anne adayları bu dönemde psikolojik sorunları en aza indirmek için önce kendilerini şımartmalı, keyifli zaman geçirecek aktiviteler yaratmalı, endişelerini yakınları ile paylaşmalı, doktoru dışındaki kişilerden gelen olumsuz uyarı, batıl inanışlara kulak tıkamalı, açık havada yürüyüş yapmalı, yeterli uyku uyumalı, gevşeme ve telkinle kendini hep sakin ve huzurlu tutmaya dikkat etmelidir. Başka bir deyişle 9 ay boyunca kendi yöntemleri ile meditasyon yapmayı başarmalıdır.
Hamilelik sürecinde anne adayının içinde bulunduğu stresli süreçlerin daha çabuk ve daha kolay bir şekilde atlatılması için baba adayının da dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır.>Anne adayı kadar, baba adayının da eşinin hamilelik sürecini kaliteli geçirmesi için yapması gerekenler vardır. Öncelikle, hamilelik döneminde eşinin, ruh halinin değişken olduğunu, sabırlı davranması gerektiğini bilmelidir. Bu dönemin özel bir süreç olduğunu akılda tutmalı ve baba adayı davranışlarını buna göre yönlendirmelidir;
Baba adayı, eşinin duygusal hassasiyetlerinin artmasında reaksiyonel davranmamalı, hamilelik dönemindeki davranışlarını eski davranışları ile karşılaştırmamalıdır. Bu duruma özel davranışlarının olabileceği, düşünülmeli ve beklenmelidir.
Baba adayı, eşlerin, hamilelik sürecinde, birlikte paylaşabilecekleri yeni ilgi alanları ve buna yönelik uğraşılar bulunmalıdır. Bu uğraşılar, hem eşler arası iletişimi arttırmakta, hem de hamilelik döneminin kalitesini arttıran bir özellik sağlayabilir. Dikkat edilmesi gereken unsur, bu aktivitelerin hamilelik süreci için uygun özellikte olması ve tabi ki her iki eşin ilgi alanları içerisinde yer alacak, keyif almalarını sağlayacak aktivitelerden oluşmasıdır. Bu şekilde çok keyifli bir hamilelik dönemi geçirilebilir.
Baba adayı için, eşin hamile olduğu süreçte, erkek olarak, babalıkla ilgili beklentilerini tanımlamak, nasıl bir baba olmak istediğine yönelik duygulanımını incelemek yararlı olacaktır. Bu sayede, ilerde nasıl bir aile olacaklarına yönelik beklentilerini de belirlenmiş olur .
Anne-baba adayı tarafından, hamilelik döneminin ve bu dönemde yapılması gereken hazırlıkların, yaşamın diğer özel dönemlerinde olduğu gibi, geçiş ritüelleri şeklinde algılanarak gerçekleştirilmesi, bireylerin hayatlarının, yeni olarak algılanan bir dönemine geçerken, toplumsal olarak da destek bulduğu ve yeni dönemin bilinmezliğinin getireceği kaygılarla bir baş etme yöntemi olarak algılanabileceği görülebilir.
Anne adayının hamileliğin ilk dönemlerinde yaşadığı fiziksel değişimler ve problemler, kadının bu çok önemli ve yeni rolüyle rahat ve keyifli bir biçimde tanışmasına ve daha ilk günlerden kendisini duygusal olarak bebeğine hazırlamasına engel olabilir. Baba adayı olan eş, hamilelik sürecindeki eşine bu dönemde tam desteğini hissettirebilmelidir. Hamile kadınlar özellikle, nasıl bir anne olacağına yönelik kaygılar taşırlar ve bu konuda desteğe gereksinim duyarlar.
Baba adayı olarak özellikle, eşinin hamilelik döneminde eşi için zorunlu ve önemli bir egzersiz olan yürüyüşlere birlikte çıkılmalı, doğumla ilgili gevşeme egzersizlerine eşle birlikte katılım sağlanmalıdır. Baba adayının bu egzersizlere katılımı, bilgilenme sürecinin bir parçası olarak algılaması ve eşiyle yeni bir paylaşım fırsatı olarak değerlendirmesi yararlı olabilir.
Unutulmamalı ki tüm annelerde bebeklerini sağlıklı bir şeklide büyütecek annelik içgüdüsü vardır. Günümüz dünyasında her türlü bilgiye, çağdaş bakım araçlarına ve sağlık merkezlerine ulaşmanın kolaylığı buna eklenince endişe etmenin gereksizliği görülecektir.
Sabahat ERLER
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