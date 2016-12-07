Hamilelik Psikolojisi

Anne adayları bebek sahibi olmanın getirdiği mutluluk yanında hamileliğin getirdiği hormonal değişimler ve kendisini bekleyen sorumluluk baskısı ile olumsuz duygular da geliştirebilmektedir. Bu dönemde çevresel faktörler de anne adayının psikolojik durumu üzerinde belirleyici olmaktadır.

Özellikle genç yaşta ve ilk defa anne olacak kadınlarda bebeğine yeterli olup olmayacağı endişesi gözlenir. Bu durumda anne adayının yakın çevresine büyük iş düşmektedir. Anne adayına moral verilmeli, yalnız olmadığı ve herşeyin yolunda gitmemesi için hiçbir sebep olmadığı anlatılmalıdır.

Hamile kadınlar aylar ilerledikçe alınan kilolar ve gitgide bozulan bedenleri sebebiyle de üzüntüye kapılabilirler. Eşleri tarafından beğenilmeme korkusu ve eski bedenlerine kavuşamayacakları kaygısı omuzlarına ek stres yükler. Ancak sağlıklı ve bilinçli bir hamilelik yaşayan anne adayları hem fazla kilo almaz hem de doğumdan sonra hızla eski bedenlerine geri döner.

Sağlıklı hamilelik yaşamanın baş şartı da paniğe kapılmamak ve bilgili olmaktır. Doktorun önerdiği egzersizleri düzenli olarak uygulamak, iş ve sosyal yaşantıya devam edebilmek bu süreçte yaşanabilecek stres düzeyini azaltmada önemli bir etkendir.

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