Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatlılar Haberleri Uzmanı önerdi: Kilo aldırmaya çikolata tarifi
07.02.2021 - 09:37 |

Uzmanı önerdi: Kilo aldırmaya çikolata tarifi

Diyet sırasında çikolata yemekten korkanlar için harika bir tarifimiz var. Hem çok lezzetli hem de kilo aldırmayan şekersiz çikolata tarifini Dr. Fevzi Özgönül paylaşıyor. İşte kilo aldırmayan şekersiz çikolata tarifi...

Uzmanı önerdi: Kilo aldırmaya çikolata tarifi
ABONE OL

Dr. Fevzi Özgönül, "Çikolata herkes tarafından sevilen bir yiyecektir fakat maalesef şeker katkısı nedeniyle bedenimize bir yerden mutluluk verirken diğer taraftan zarar vermeye devam ediyor. Bazen öyle anlar olur ki, aniden çikolata yeme ihtiyacı duyarsınız ve asla yemeden de rahat edemezsiniz. Ama aklınıza şeker fazlalığından dolayı ya kilo alırsam endişesi gelir ve belki de canınız çok istemesine rağmen yiyemezsiniz. İşte bu noktada sizi bu ikilemden kurtaracak "şekersiz çikolata" tarifini öneriyoruz" dedi.

Dr. Özgönül, şekersiz çikolata tarifini şöyle sıraladı:

Malzemeler:

-1 tatlı kaşığı kakao

-Badem ceviz veya fındık rendesi

-2 çorba kaşığı krem peynir

-İstediğiniz miktarda keçi boynuzu tozu veya bal

Kilo aldırmayan çikolata nasıl yapılır?

1. adım: Bir kase içerisine 2 çorba kaşığı krem peyniri koyun.

2. adım: Üzerine kıvam oluşturana kadar badem, ceviz ya da fındık rendesi ekleyin. (Rende ile ya da toz olana kadar rondo ile yapın)

3. adım: İyice karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kakao ekleyip iyice karıştırın.

4. adım: Sonra tat için içerisine azar azar keçiboynuzu tozu ya da bal ekleyin. (Miktar herkesin ağız tadı içi farklı olabilir)

5. adım: Tüm karışımı iyice yoğurduktan sonra buzdolabında (buzlukta değil) 30 dakika kadar bekletin.

6. adım: Çıkartınca bir daha yoğurun ve yuvarlak toplar yapın. Arzu ederseniz bu topları da hindistan cevizi veya badem, ceviz, fındık rendesi ile ya da çok az kakao ile kaplayabilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, akıcı gelişmeler ve olumlu bir hava getirmekte. Bugün başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, ortaklaşa konulara huzursuzluk ya da değişkenlik getirebilir. Ancak daha objektif olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, yakın beraberliklere ve ilişkilerinize daha hassas yaklaşabileceğinizi anlatıyor. Ortaklaşa konularda daha iyi bir dinleyici olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, günlük işlerinizi daha çok düzene sokabileceğinizi anlatıyor. Aynı zamanda sanatsal uğraşlarla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, aşk ve keyifli konuları gündeme getirmekte. Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, evinizle ve ailevi konularla daha yakından ilgilenebileceğinizi gösteriyor. Ancak evde daha sabırlı ve dengeli de olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, daha fazla iletişim ve daha fazla görüşme getirebilir. Duygularınızı daha çok ortaya koyabileceğiniz günlerdesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, ortaklaşa bir kazanç içinde olabileceğinizi anlatmakta. Aynı zamanda başkalarından daha çok destek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda burcunuz Yay’da Ay, kişisel niyetlere, yeniliklere işaret etmekte. Kendinizle, sağlık ve düzeninizle daha yakından ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, bazı kapalı durumlara, gizli koşullara işaret edebilir. Duygusal etkilere daha açık günlerdesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, arkadaşlıklar ve sosyal açıdan canlı bir gün getirmekte. Gelecek beklentiler, hedefler üzerinde durabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda Yay’da ilerleyen Ay, daha çok dikkat çekebileceğiniz ve kendinizi ortaya koyabileceğinizi açıklıyor. Ancak biraz daha sabırlı olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nesrin Sürer
Nesrin SürerDoğa - Teknoloji ve Sivilce
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEnerjik ve genç görünmek
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginYÜRÜTEÇ KULLANMAK ZARARLI MI
Pınar Civelek
Pınar CivelekDudak dolgusu yaptırmak isteyenler için süreci anlattım!
Diyetisyen Gamze Altınay
Diyetisyen Gamze AltınayDiyette motivasyonu arttıran 4 madde – Acil motivasyon seti
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluVenüs’ün ve aşkın halleri
Melis Güvenç
Melis GüvençBala Atabek: Sanatçılar günümüzün medyumları
Filiz Has
Filiz HasKombin yapmayı bilmiyorum diyenlere ipuçları
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözSigara bırakmak için 10 sebep
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıMikro yeşilliklerin gücü
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fazla kilo eklemlerde kireçlenmeye yol açıyor!

Fazla kilo eklemlerde kireçlenmeye yol açıyor!

Afyonkarahisar'ın meşhur lokumuna coğrafi işaret tescili verildi

Afyonkarahisar'ın meşhur lokumuna coğrafi işaret tescili verildi

Çocuklar evde düzenli egzersiz nasıl yapmalı?

Çocuklar evde düzenli egzersiz nasıl yapmalı?

Uzmanı önerdi: Kilo aldırmaya çikolata tarifi

Uzmanı önerdi: Kilo aldırmaya çikolata tarifi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet