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08.09.2020 - 11:54 |

Uzmanından ailelere uzaktan eğitimle ilgili tavsiyeler

Dünyayı sarsan corona virüs pandemisi sonrası uzaktan eğitime geçilirken Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Dr. Emin Çağlar, ailelere uzaktan eğitimde nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili önerilerde bulundu.

Uzmanından ailelere uzaktan eğitimle ilgili tavsiyeler
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Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Dr. Emin Çağlar, uzaktan eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Çağlar, uzaktan eğitimle ilgili ailelere tavsiyelerini sıraladı.  

Uzm. Dr. Emin Çağlar, Küresel corona virüs (Covid-19) salgını hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitim alanını da derinden etkiledi. Dünyada hemen hemen tüm ülkeler virüsün yayılım hızını azaltmak için hareketli nüfus olan çocuklar ve gençlerin eğitimine ara verdi. dedi ve ekledi: Daha öncesinde online/sanal eğitim tecrübesi olan ülkeler avantaj elde ederek online eğitim sistemlerini daha da güçlendirmektedir. Türkiye de bu süreçte online eğitime geçişi öğretmen ve öğrencilerin erişimine salgından önce de açık olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yürütmeyi tercih etti. Uzaktan eğitim pandemi için bir avantaj ancak çocukların bu zamana kadar alışageldiği eğitim sisteminden çok farklı olduğu için birtakım şeylere dikkat etmek gerekiyor 

İçinde bulunulan bu zorlu süreçte erişkinlern olduğu gibi çocukların da rutinlerini değiştirdiğini söyleyen Uzm. Dr. Emin Çağlar, Çocukların bu uzaktan eğitim sürecinden en etkili ve verimli biçimde yararlanmaları için ailelerin dikkat etmesi gereken önerileri şöyle sıraladı; 

Genel öneriler: 

1. Evin okula dönüşmesi ve evin kendi tanımından çıkması çocuk için anlaşılması zor olabilir. Bunun geçici bir süreç olduğunu hatırlatın. 

2. Gerçek bir sınıf ortamı olmadığını biliyoruz. Ancak çocuklara şu an neden bu eğitimi almak durumunda olduklarını açıkça anlatmak, zihinlerini netleştirir. Dersin başına oturmamakta direnen, bunun gerçek ders olmadığını söyleyen çocuklara önemli bir nedenle derslerin bir süre böyle yapılacağını, bunun gerçekten okul olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini uygun bir dille ve yaşına uygun olarak anlatın. 

3. Sabahları erken kalkma düzenini sürdürmeniz hem çocuğunuz hem sizin için yararlı olacaktır. Bunun için çocuğunuzun gece yatma saatini de düzenlemenizde fayda vardır.

4. İlk günler bu öğrenme biçiminin kendisini nasıl hissettirdiğini öğrenmek onlara da iyi gelecektir. İfade etmekte zorluk yaşayan çocuklarımız için duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için resim, dans, yazı gibi seçeneklerle onlara yardımcı olun. 

5. Yeni düzenlerine hemen alışmakta zorluk yaşayan çocuklar olabilir. Onlara zaman tanıyın. Neye ihtiyaç duyduklarını sormaktan ve uygulanması mümkün öneriler ise yerine getirmekten çekinmeyin. 

6. Her günün sonunda programa uymasını takip edip ödüllendirmek, hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaşma durumunu gözden geçirmek, motivasyonunu canlı tutmasına yardımcı olur. 

7. Çocuklar rutinlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, hafta içi-hafta sonu rutinini bozmamaya özen gösterin. Hafta sonunda çocuğunuzun kendi başına ve aile bireyleriyle birlikte yapabileceği bu yeni düzene uygun, keyifli etkinlikler planlayıp yapın. 

Derse başlamadan önce: 

Derse başlamadan önce hareketli bir egzersiz ile öğrenmeye hazır hale gelmesini sağlayın. 

1. Derse hazırlanırken okula gitmeden önceki rutinlerini yapmalarını sağlayın. Elini yüzünü yıkaması, kahvaltı yapması, üstünü değiştirmesi, kitap, defter, kalem vs hazırlaması gibi... 

2. Ders saatlerine göre gün içindeki zamanlarını programlayın; yarım saat ders, yarım saat okuma, bir saat dinlenme gibi bir program yapmak, çocuğun sınırlarını bilmesini sağlar. Sınırlar çocuklar için güven demektir! Bu programı yaparken çocuğun görüşlerini almayı ihmal etmeyin. 

Ders esnasında: 

1. Uzaktan eğitim süreci esnasında mümkün olduğunca sessiz bir ortam ve dersi dinlemelerini sağlayacak fiziksel koşulları sağlayın. 

2. Dikkatlerinin dağıtacak oyuncak, tablet, bilgisayar gibi uyaranları kaldırın (bilgisayardan eğitim alanlar dışında). 

3. Sabahları EBA TV'den takip etmeleri gereken derslerin programını haftalık ders programı şeklinde birlikte hazırlayıp çalışma masasına koyun. Böylece zihinsel olarak hazırlanmalarına destek olabilirsiniz. 

4. Dersler başlamadan önce keyifli dersler gibi cümlelerle motive edin. 

5. Dersler bittikten sonra dinlenmeleri için zaman tanıyın. 45 dakikalık ders çalışma süreleri sonunda 5-15 dakikalık molalar verebilirsiniz. 

6. Ebeveyn olarak sınırları ve disiplini sağlayın. Uzaktan eğitim süreci devam ederken Çok sıkıldım, çizgi film açalım diyebilirler, bunu isteyebilirler ancak hakları olduğu kadar sorumlulukları olduğunu da hatırlatın ve neden o anda istediği şeylere izin vermediğinizi anlatın. 

7. Ara verildiği sırada gözlerini dinlendirmelerini önerin. Kitap okumak, televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaçınılması zihnin yeniden öğrenmeye hazırlanmasını sağlar. 

8. Ders içeriklerinin aralarında kalkıp hareket etmesi, isterse kısa bir oyun, dans gibi aktivitelerle bir mola vermesi motivasyonunu arttırmada etkili olabilir. 

 

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