Uzmanından anne adaylarına gebelik öncesi uyarı

Medical Park Elazığ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Sami Güngör, anne adaylarının gebe kalmadan en az bir ay öncesinden folik asit desteği alarak bebekte oluşabilecek bazı beyin ve sinir sistemi anomalilerini engelleyebileceklerini söyledi.

Op. Dr. Sami Güngör, anne adaylarına gebelik öncesi dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.



Gebelik öncesi bakım hizmetlerinde henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını belirten Güngör, anne adaylarının bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Güngör, “Gebelik planlayan anne adayları gebe kalmadan en az bir ay öncesinden folik asit desteği alarak bebekte oluşabilecek bazı beyin ve sinir sistemi anomalilerini engelleyebilirler. Folik asit bebeğin beyin gelişimi için mutlak gerekli bir vitamin olup dışarıdan desteklenmesi gerekir. Gebelik öncesi danışmanlık hizmeti içerisinde yapılan tıbbi öykü, muayene ve yapılan tetkikler ile gebelikte oluşabilecek sorunlar önceden tespit edilip tedavileri yapılabilir ya da önlemleri alınabilir. Örneğin anne adayında tiroid bezi ile ilgili bir bozukluk, şeker hastalığı veya hipertansiyon varsa bu gibi hastalıklar kontrol altına alındıktan sonra gebelik planlanabilir” dedi.



Medical Park Elazığ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, gebelik öncesi yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi. Güngör, “Folik asit içeren vitamin alınmalı. Hepatit aşısı yapılmamış ise yapılmalı. Kullanılan ilaçlar varsa bunların gebeliğe etkisi kontrol edilmeli. Ailede genetik bir hastalık varsa genetik danışmanlık alınmalı. İdeal kiloya ulaşmak için düzenli egzersiz ve diyet yapılmalı” şeklinde konuştu.Gebelik öncesi yapılmaması gereken konular hakkında da bilgi veren Dr. Güngör, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Alkol, sigara kullanılıyorsa kesilmeli. Rastgele ilaç kullanılmamalı. Gebe kalma ihtimali varsa gebelik testi yapılmadan röntgen çekilmemelidir”.