UzmanÄ±ndan uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyeler

Ã‡ocuk ve Ergen Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±larÄ± UzmanÄ± Dr. Emin Ã‡aÄŸlar, uzaktan eÄŸitim konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ã‡aÄŸlar, uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyelerini sÄ±raladÄ±. Â

Uzm. Dr. Emin Ã‡aÄŸlar, KÃ¼resel corona virÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ± hayatÄ±n diÄŸer alanlarÄ±nda olduÄŸu gibi eÄŸitim alanÄ±nÄ± da derinden etkiledi. DÃ¼nyada hemen hemen tÃ¼m Ã¼lkeler virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lÄ±m hÄ±zÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in hareketli nÃ¼fus olan Ã§ocuklar ve genÃ§lerin eÄŸitimine ara verdi. dedi ve ekledi: Daha Ã¶ncesinde online/sanal eÄŸitim tecrÃ¼besi olan Ã¼lkeler avantaj elde ederek online eÄŸitim sistemlerini daha da gÃ¼Ã§lendirmektedir. TÃ¼rkiye de bu sÃ¼reÃ§te online eÄŸitime geÃ§iÅŸi Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine salgÄ±ndan Ã¶nce de aÃ§Ä±k olan EÄŸitim BiliÅŸim AÄŸÄ± (EBA) Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tmeyi tercih etti. Uzaktan eÄŸitim pandemi iÃ§in bir avantaj ancak Ã§ocuklarÄ±n bu zamana kadar alÄ±ÅŸageldiÄŸi eÄŸitim sisteminden Ã§ok farklÄ± olduÄŸu iÃ§in birtakÄ±m ÅŸeylere dikkat etmek gerekiyorÂ

Ä°Ã§inde bulunulan bu zorlu sÃ¼reÃ§te eriÅŸkinlern olduÄŸu gibi Ã§ocuklarÄ±n da rutinlerini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yleyen Uzm. Dr. Emin Ã‡aÄŸlar, Ã‡ocuklarÄ±n bu uzaktan eÄŸitim sÃ¼recinden en etkili ve verimli biÃ§imde yararlanmalarÄ± iÃ§in ailelerin dikkat etmesi gereken Ã¶nerileri ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±;Â

Genel Ã¶neriler:Â

1. Evin okula dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi ve evin kendi tanÄ±mÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ± Ã§ocuk iÃ§in anlaÅŸÄ±lmasÄ± zor olabilir. Bunun geÃ§ici bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±n.Â

2. GerÃ§ek bir sÄ±nÄ±f ortamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ancak Ã§ocuklara ÅŸu an neden bu eÄŸitimi almak durumunda olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a anlatmak, zihinlerini netleÅŸtirir. Dersin baÅŸÄ±na oturmamakta direnen, bunun gerÃ§ek ders olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§ocuklara Ã¶nemli bir nedenle derslerin bir sÃ¼re bÃ¶yle yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bunun gerÃ§ekten okul olduÄŸunu ve ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini uygun bir dille ve yaÅŸÄ±na uygun olarak anlatÄ±n.Â

3. SabahlarÄ± erken kalkma dÃ¼zenini sÃ¼rdÃ¼rmeniz hem Ã§ocuÄŸunuz hem sizin iÃ§in yararlÄ± olacaktÄ±r. Bunun iÃ§in Ã§ocuÄŸunuzun gece yatma saatini de dÃ¼zenlemenizde fayda vardÄ±r.

4. Ä°lk gÃ¼nler bu Ã¶ÄŸrenme biÃ§iminin kendisini nasÄ±l hissettirdiÄŸini Ã¶ÄŸrenmek onlara da iyi gelecektir. Ä°fade etmekte zorluk yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ifade etmesi iÃ§in resim, dans, yazÄ± gibi seÃ§eneklerle onlara yardÄ±mcÄ± olun.Â

5. Yeni dÃ¼zenlerine hemen alÄ±ÅŸmakta zorluk yaÅŸayan Ã§ocuklar olabilir. Onlara zaman tanÄ±yÄ±n. Neye ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± sormaktan ve uygulanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n Ã¶neriler ise yerine getirmekten Ã§ekinmeyin.Â

6. Her gÃ¼nÃ¼n sonunda programa uymasÄ±nÄ± takip edip Ã¶dÃ¼llendirmek, hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaÅŸma durumunu gÃ¶zden geÃ§irmek, motivasyonunu canlÄ± tutmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.Â

7. Ã‡ocuklar rutinlere ihtiyaÃ§ duyar. Bu nedenle, hafta iÃ§i-hafta sonu rutinini bozmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Hafta sonunda Ã§ocuÄŸunuzun kendi baÅŸÄ±na ve aile bireyleriyle birlikte yapabileceÄŸi bu yeni dÃ¼zene uygun, keyifli etkinlikler planlayÄ±p yapÄ±n.Â

Derse baÅŸlamadan Ã¶nce:Â

Derse baÅŸlamadan Ã¶nce hareketli bir egzersiz ile Ã¶ÄŸrenmeye hazÄ±r hale gelmesini saÄŸlayÄ±n.Â

1. Derse hazÄ±rlanÄ±rken okula gitmeden Ã¶nceki rutinlerini yapmalarÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Elini yÃ¼zÃ¼nÃ¼ yÄ±kamasÄ±, kahvaltÄ± yapmasÄ±, Ã¼stÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmesi, kitap, defter, kalem vs hazÄ±rlamasÄ± gibi...Â

2. Ders saatlerine gÃ¶re gÃ¼n iÃ§indeki zamanlarÄ±nÄ± programlayÄ±n; yarÄ±m saat ders, yarÄ±m saat okuma, bir saat dinlenme gibi bir program yapmak, Ã§ocuÄŸun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± bilmesini saÄŸlar. SÄ±nÄ±rlar Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¼ven demektir! Bu programÄ± yaparken Ã§ocuÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini almayÄ± ihmal etmeyin.Â

Ders esnasÄ±nda:Â

1. Uzaktan eÄŸitim sÃ¼reci esnasÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sessiz bir ortam ve dersi dinlemelerini saÄŸlayacak fiziksel koÅŸullarÄ± saÄŸlayÄ±n.Â

2. Dikkatlerinin daÄŸÄ±tacak oyuncak, tablet, bilgisayar gibi uyaranlarÄ± kaldÄ±rÄ±n (bilgisayardan eÄŸitim alanlar dÄ±ÅŸÄ±nda).Â

3. SabahlarÄ± EBA TV'den takip etmeleri gereken derslerin programÄ±nÄ± haftalÄ±k ders programÄ± ÅŸeklinde birlikte hazÄ±rlayÄ±p Ã§alÄ±ÅŸma masasÄ±na koyun. BÃ¶ylece zihinsel olarak hazÄ±rlanmalarÄ±na destek olabilirsiniz.Â

4. Dersler baÅŸlamadan Ã¶nce keyifli dersler gibi cÃ¼mlelerle motive edin.Â

5. Dersler bittikten sonra dinlenmeleri iÃ§in zaman tanÄ±yÄ±n. 45 dakikalÄ±k ders Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼releri sonunda 5-15 dakikalÄ±k molalar verebilirsiniz.Â

6. Ebeveyn olarak sÄ±nÄ±rlarÄ± ve disiplini saÄŸlayÄ±n. Uzaktan eÄŸitim sÃ¼reci devam ederken Ã‡ok sÄ±kÄ±ldÄ±m, Ã§izgi film aÃ§alÄ±m diyebilirler, bunu isteyebilirler ancak haklarÄ± olduÄŸu kadar sorumluluklarÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatÄ±n ve neden o anda istediÄŸi ÅŸeylere izin vermediÄŸinizi anlatÄ±n.Â

7. Ara verildiÄŸi sÄ±rada gÃ¶zlerini dinlendirmelerini Ã¶nerin. Kitap okumak, televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± zihnin yeniden Ã¶ÄŸrenmeye hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± saÄŸlar.Â

8. Ders iÃ§eriklerinin aralarÄ±nda kalkÄ±p hareket etmesi, isterse kÄ±sa bir oyun, dans gibi aktivitelerle bir mola vermesi motivasyonunu arttÄ±rmada etkili olabilir.Â

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