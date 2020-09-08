SaÄŸlÄ±k

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÇocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Haberleri UzmanÄ±ndan uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyeler
08.09.2020 - 11:54 |

UzmanÄ±ndan uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyeler

DÃ¼nyayÄ± sarsan corona virÃ¼s pandemisi sonrasÄ± uzaktan eÄŸitime geÃ§ilirken Ã‡ocuk ve Ergen Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±larÄ± UzmanÄ± Dr. Emin Ã‡aÄŸlar, ailelere uzaktan eÄŸitimde nelere dikkat etmesi gerektiÄŸiyle ilgili Ã¶nerilerde bulundu. Â

UzmanÄ±ndan uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyeler
ABONE OL

Ã‡ocuk ve Ergen Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±larÄ± UzmanÄ± Dr. Emin Ã‡aÄŸlar, uzaktan eÄŸitim konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ã‡aÄŸlar, uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyelerini sÄ±raladÄ±. Â 

Uzm. Dr. Emin Ã‡aÄŸlar, KÃ¼resel corona virÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ± hayatÄ±n diÄŸer alanlarÄ±nda olduÄŸu gibi eÄŸitim alanÄ±nÄ± da derinden etkiledi. DÃ¼nyada hemen hemen tÃ¼m Ã¼lkeler virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lÄ±m hÄ±zÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in hareketli nÃ¼fus olan Ã§ocuklar ve genÃ§lerin eÄŸitimine ara verdi. dedi ve ekledi: Daha Ã¶ncesinde online/sanal eÄŸitim tecrÃ¼besi olan Ã¼lkeler avantaj elde ederek online eÄŸitim sistemlerini daha da gÃ¼Ã§lendirmektedir. TÃ¼rkiye de bu sÃ¼reÃ§te online eÄŸitime geÃ§iÅŸi Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine salgÄ±ndan Ã¶nce de aÃ§Ä±k olan EÄŸitim BiliÅŸim AÄŸÄ± (EBA) Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tmeyi tercih etti. Uzaktan eÄŸitim pandemi iÃ§in bir avantaj ancak Ã§ocuklarÄ±n bu zamana kadar alÄ±ÅŸageldiÄŸi eÄŸitim sisteminden Ã§ok farklÄ± olduÄŸu iÃ§in birtakÄ±m ÅŸeylere dikkat etmek gerekiyorÂ 

Ä°Ã§inde bulunulan bu zorlu sÃ¼reÃ§te eriÅŸkinlern olduÄŸu gibi Ã§ocuklarÄ±n da rutinlerini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yleyen Uzm. Dr. Emin Ã‡aÄŸlar, Ã‡ocuklarÄ±n bu uzaktan eÄŸitim sÃ¼recinden en etkili ve verimli biÃ§imde yararlanmalarÄ± iÃ§in ailelerin dikkat etmesi gereken Ã¶nerileri ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±;Â 

Genel Ã¶neriler:Â 

1. Evin okula dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi ve evin kendi tanÄ±mÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ± Ã§ocuk iÃ§in anlaÅŸÄ±lmasÄ± zor olabilir. Bunun geÃ§ici bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±n.Â 

2. GerÃ§ek bir sÄ±nÄ±f ortamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ancak Ã§ocuklara ÅŸu an neden bu eÄŸitimi almak durumunda olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a anlatmak, zihinlerini netleÅŸtirir. Dersin baÅŸÄ±na oturmamakta direnen, bunun gerÃ§ek ders olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§ocuklara Ã¶nemli bir nedenle derslerin bir sÃ¼re bÃ¶yle yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bunun gerÃ§ekten okul olduÄŸunu ve ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini uygun bir dille ve yaÅŸÄ±na uygun olarak anlatÄ±n.Â 

3. SabahlarÄ± erken kalkma dÃ¼zenini sÃ¼rdÃ¼rmeniz hem Ã§ocuÄŸunuz hem sizin iÃ§in yararlÄ± olacaktÄ±r. Bunun iÃ§in Ã§ocuÄŸunuzun gece yatma saatini de dÃ¼zenlemenizde fayda vardÄ±r.

4. Ä°lk gÃ¼nler bu Ã¶ÄŸrenme biÃ§iminin kendisini nasÄ±l hissettirdiÄŸini Ã¶ÄŸrenmek onlara da iyi gelecektir. Ä°fade etmekte zorluk yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ifade etmesi iÃ§in resim, dans, yazÄ± gibi seÃ§eneklerle onlara yardÄ±mcÄ± olun.Â 

5. Yeni dÃ¼zenlerine hemen alÄ±ÅŸmakta zorluk yaÅŸayan Ã§ocuklar olabilir. Onlara zaman tanÄ±yÄ±n. Neye ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± sormaktan ve uygulanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n Ã¶neriler ise yerine getirmekten Ã§ekinmeyin.Â 

6. Her gÃ¼nÃ¼n sonunda programa uymasÄ±nÄ± takip edip Ã¶dÃ¼llendirmek, hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaÅŸma durumunu gÃ¶zden geÃ§irmek, motivasyonunu canlÄ± tutmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.Â 

7. Ã‡ocuklar rutinlere ihtiyaÃ§ duyar. Bu nedenle, hafta iÃ§i-hafta sonu rutinini bozmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Hafta sonunda Ã§ocuÄŸunuzun kendi baÅŸÄ±na ve aile bireyleriyle birlikte yapabileceÄŸi bu yeni dÃ¼zene uygun, keyifli etkinlikler planlayÄ±p yapÄ±n.Â 

Derse baÅŸlamadan Ã¶nce:Â 

Derse baÅŸlamadan Ã¶nce hareketli bir egzersiz ile Ã¶ÄŸrenmeye hazÄ±r hale gelmesini saÄŸlayÄ±n.Â 

1. Derse hazÄ±rlanÄ±rken okula gitmeden Ã¶nceki rutinlerini yapmalarÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Elini yÃ¼zÃ¼nÃ¼ yÄ±kamasÄ±, kahvaltÄ± yapmasÄ±, Ã¼stÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmesi, kitap, defter, kalem vs hazÄ±rlamasÄ± gibi...Â 

2. Ders saatlerine gÃ¶re gÃ¼n iÃ§indeki zamanlarÄ±nÄ± programlayÄ±n; yarÄ±m saat ders, yarÄ±m saat okuma, bir saat dinlenme gibi bir program yapmak, Ã§ocuÄŸun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± bilmesini saÄŸlar. SÄ±nÄ±rlar Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¼ven demektir! Bu programÄ± yaparken Ã§ocuÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini almayÄ± ihmal etmeyin.Â 

Ders esnasÄ±nda:Â 

1. Uzaktan eÄŸitim sÃ¼reci esnasÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sessiz bir ortam ve dersi dinlemelerini saÄŸlayacak fiziksel koÅŸullarÄ± saÄŸlayÄ±n.Â 

2. Dikkatlerinin daÄŸÄ±tacak oyuncak, tablet, bilgisayar gibi uyaranlarÄ± kaldÄ±rÄ±n (bilgisayardan eÄŸitim alanlar dÄ±ÅŸÄ±nda).Â 

3. SabahlarÄ± EBA TV'den takip etmeleri gereken derslerin programÄ±nÄ± haftalÄ±k ders programÄ± ÅŸeklinde birlikte hazÄ±rlayÄ±p Ã§alÄ±ÅŸma masasÄ±na koyun. BÃ¶ylece zihinsel olarak hazÄ±rlanmalarÄ±na destek olabilirsiniz.Â 

4. Dersler baÅŸlamadan Ã¶nce keyifli dersler gibi cÃ¼mlelerle motive edin.Â 

5. Dersler bittikten sonra dinlenmeleri iÃ§in zaman tanÄ±yÄ±n. 45 dakikalÄ±k ders Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼releri sonunda 5-15 dakikalÄ±k molalar verebilirsiniz.Â 

6. Ebeveyn olarak sÄ±nÄ±rlarÄ± ve disiplini saÄŸlayÄ±n. Uzaktan eÄŸitim sÃ¼reci devam ederken Ã‡ok sÄ±kÄ±ldÄ±m, Ã§izgi film aÃ§alÄ±m diyebilirler, bunu isteyebilirler ancak haklarÄ± olduÄŸu kadar sorumluluklarÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatÄ±n ve neden o anda istediÄŸi ÅŸeylere izin vermediÄŸinizi anlatÄ±n.Â 

7. Ara verildiÄŸi sÄ±rada gÃ¶zlerini dinlendirmelerini Ã¶nerin. Kitap okumak, televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± zihnin yeniden Ã¶ÄŸrenmeye hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± saÄŸlar.Â 

8. Ders iÃ§eriklerinin aralarÄ±nda kalkÄ±p hareket etmesi, isterse kÄ±sa bir oyun, dans gibi aktivitelerle bir mola vermesi motivasyonunu arttÄ±rmada etkili olabilir.Â 

Â 

Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
daha fazla video iÃ§in
Astroloji
KOÇ
BOÄžA
Ä°KÄ°ZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAÅžAK
TERAZÄ°
AKREP
YAY
OÄžLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
BugÃ¼n

Maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili konulara yöneleceÄŸiniz bir gündesiniz. KiÅŸisel yeteneklerinizi kullanmak için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. BaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde ilerlemek için çaba sarf edeceÄŸiniz zamanla var. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z engelleri aÅŸmak isteyebilirsiniz. HarcamalarÄ±nÄ±za özellikle dikkat etmelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak isteyeceÄŸiniz bir gündesiniz. Yüksek enerjinizi kiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz olaylara yönlendirebilirsiniz. CüzdanÄ±nÄ±za ait konular gündeminizi etkileyebilir. BaÅŸkalarÄ±ndan destek alacaÄŸÄ±nÄ±z imkânlar da var. Bedensel konulara özen göstermelisiniz. Ä°ÅŸlerinize yön kazandÄ±rmak isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Gizli kalmÄ±ÅŸ konular bugün gündeminize gelebilir. SonuçlandÄ±rmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± kabullenmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybÄ± yaÅŸayabilirsiniz. Enerjinizi doÄŸru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. ÖÄŸlen saatlerinde kendinizi çok daha güvende hissedebilirsiniz. KiÅŸisel harcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Gelecekle ilgili hayalleriniz için para harcamak isteyeceÄŸiniz bir gündesiniz. Gün içinde baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler sizi rahatlatacaktÄ±r. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda ilerlemek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Önünüze gelen engelleri rahatça aÅŸabileceÄŸiniz zamanlar var. KiÅŸisel yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili geliÅŸmeleri yönlendireceÄŸiniz bir gündesiniz. Sosyal konular, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla olan iliÅŸkileriniz gündeminizi oluÅŸturabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler gün içinde ilerlemenizi kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili geliÅŸmeler yaÅŸanabilir. HarcamalarÄ±nÄ±zÄ± kontrol atÄ±na almak isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylarla ilgili bütünü görmek daha kolay olabilir. UluslararasÄ± konularla ilgileneceÄŸiniz zamanlar var. KiÅŸisel harcamalarÄ±nÄ±zla ilgili bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Yönünüzü netleÅŸtirmek istediÄŸiniz zamanlar olabilir. DüÅŸüncelerinizi paylaÅŸmak için arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla buluÅŸmak için uygun bir gün.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Gün içinde yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z kriz yaratan durumlara karÅŸÄ± dikkatli olmakta fayda var. Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullar oluÅŸabilir. Parasal konularla ilgili karar alÄ±rken dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde iÅŸlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Kendinizi aÅŸmak ve yön vermek isteyeceÄŸiniz koÅŸullar oluÅŸabilir.  Bu durumda kiÅŸisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlarla denge içinde olmak isteyeceÄŸiniz zamanlar var. Maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili deÄŸiÅŸikliklere gidebileceÄŸiniz bir gündesiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ran durumlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz. Ä°ÅŸlerinizde çaba sarf ederek daha fazla ilerlemek isteyeceÄŸiniz zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±zdaki deÄŸiÅŸiklik gündeminizi etkileyebilir. ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Ä°ÅŸ odaklÄ± olmak gerekebilir. Yönünüzü netleÅŸtirmek için kendinizi hazÄ±r hissedebilirsiniz. Sizi yoran durumlara karÅŸÄ± daha özen göstermelisiniz. Gelirlerinizle ilgili yeni atÄ±lÄ±mlar yapmak isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Kendinizi daha rahat ifade edeceÄŸiniz iÅŸlerle uÄŸraÅŸmak isteyebilirsiniz. Bugün gündeminizde aÅŸk ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k var.  KiÅŸisel harcamalarÄ±nÄ±zÄ± abartabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayÄ±rmak keyfinizi yerine getirecektir. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde, yüksek enerjinizle daha fazla ilerleme saÄŸlayabilirsiniz. Gün içinde maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgilenmek isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Aile hayatÄ±nÄ±zla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. BabanÄ±za ait konularÄ± göz ardÄ± etmemeye özen göstermelisiniz. GeçmiÅŸinize ait konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinizi dinlemek doÄŸru karar vermenizi saÄŸlayacaktÄ±r. Gün içinde maddi konularla ilgilenebilirsiniz. KiÅŸisel yeteneklerinizi geliÅŸtirmek isteyeceÄŸiniz zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

YakÄ±n çevrenizle iliÅŸkileriniz gündeminizi etkileyebilir. KardeÅŸlerinizle zaman geçirmenin sizi keyiflendireceÄŸi bir gündesiniz.  Hareketli bir gündeminiz olabilir. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde yazÄ±ÅŸmalar ve eÄŸitimlerle ilgilenebilirsiniz. Maddi konularda hayatÄ±nÄ±zÄ± yönlendireceÄŸiniz geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. Engelleri aÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
Hafta Hafta Gebelik

GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

Günün YazÄ±larÄ±
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginD vitamini nedir?
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca KÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±k karÅŸÄ±tÄ± kozmetik ürünlerde ne içerikler aranmalÄ±dÄ±r?
Op. Dr. Ä°lsun Aka
Op. Dr. Ä°lsun AkaKulak estetiÄŸi nedir?
Nefes ve YaÅŸam Koçu Sibel KavunoÄŸlu
Nefes ve YaÅŸam Koçu Sibel KavunoÄŸluMutluluÄŸun peÅŸinde...
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBurun revizyonu nedir?
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTiroid Bezi
Astrolog AslÄ±han Kozluca
Astrolog AslÄ±han KozlucaSonbaharÄ±n vurgusu: Mars
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKGençlik iksiri: Kolajen
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÄ°simle kader baÄŸÄ±
Özlem Özdemir TaÅŸ
Özlem Özdemir TaÅŸNar zamanÄ±
En Çok Ä°zlenen Videolar
Elon Muskâ€™Ä±n annesi Maye Musk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ± anlattÄ± | Eda ile Ne KonuÅŸtukElon Muskâ€™Ä±n annesi Maye Musk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ± anlattÄ± | Eda ile Ne KonuÅŸtuk
Prostat kanseri teÅŸhisi nasÄ±l konulur, prostat kanseri teÅŸhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teÅŸhisi nasÄ±l konulur, prostat kanseri teÅŸhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teÅŸhisi ve tedavisi nasÄ±ldÄ±r?Mesane kanserinin belirtileri, teÅŸhisi ve tedavisi nasÄ±ldÄ±r?
Kronik prostatit belirtileri, teÅŸhisi ve tedavisi nasÄ±ldÄ±r?Kronik prostatit belirtileri, teÅŸhisi ve tedavisi nasÄ±ldÄ±r?

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

UzmanÄ±ndan uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyeler

UzmanÄ±ndan uzaktan eÄŸitimle ilgili ailelere tavsiyelerÂ 

Çok konuÅŸulan ama az bilinen hastalÄ±k: Varikosel

Ã‡ok konuÅŸulan ama az bilinen hastalÄ±k: Varikosel

GeçiÅŸ vertebrasÄ± bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ±na neden oluyor

GeÃ§iÅŸ vertebrasÄ± bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ±na neden oluyor

Kalpte elektriksel kÄ±sa yollar nedir, nasÄ±l tedavi edilir?

Kalpte elektriksel kÄ±sa yollar nedir, nasÄ±l tedavi edilir?

SÄ±radaki Haber