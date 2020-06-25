Venüs düzeliyor

Bugün ne yapılabilir? Sonunda bugün Venüs düzgün hareketine dönüyor. Geçmiş aylara baktığımızda değer verdiğimiz konularda oldukça karmaşık hisler yaşadık. Bugünlerde başkalarından beklentilerimizi çok daha farklı bir yere koyabiliriz. Gün içinde Ay saat 20:04’e kadar boşlukta kalacak. Bugün fazla hayalci olmamak ve daha pratik seçimler yapmak durumundayız.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğleden sonra saatlerinde bir takım değişiklikler yapmak ve eksik olan şeyleri görmeye bakmamız gerekebilir. Önceliklerimizi daha iyi belirleyelim. Akşam saatlerinde daha dikkatli ve titiz davranabileceğimiz şartlar var. Fazla eleştirel olmadan, endişelerden uzak durmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Gece Daha çok konsantre olabiliriz. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.