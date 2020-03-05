Venüs güçleniyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Boğa burcuna ilerleyen Venüs daha istikrarlı ve tatminkar ilişkiler kurabilmek yönünde daha pozitif bir dönem başlatıyor. Aşkta ve güzel olan şeyler yönünde daha sabırlı ve huzurlu olabiliriz. Maddi alanda da kazançlı işler olabilir. Ayrıca bugün duygusal açıdan önem verdiğimiz fikirler yönünde oldukça savunmacı olabileceğimizi anlatmakta.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında bakış açımızda biraz daha toleranslı olalım. Fikirler, inançlar yüzünden zıt düştüğümüz durumlar ortaya çıkabilir. Akşam saatlerinde daha abartılı olabiliriz. Yabancılarla ilgili konular da bizi daha çok meşgul edebilir. Yine de gün içinde yaratıcı alanda pek çok imkan söz konusu.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Maymun Fırsatlar var. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz. Yenilik içinde olacağız.