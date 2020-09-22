Eozinofilik granülom kompleksi terimi, kedilerdeki bir grup enflamatuar (yangısal) cilt problemidir.

Bir tür allerjik (AŞIRI DUYARLILIK) problemidir. Bu kompleks "sızan kitleler, sarımsı pembe ülserler veya büyük tumor benzeri şişlikler" içerebilir.



Sebebi tam olarak bilinmese de yangısal ve mekanik irritasyonların etkisiyle, farklı tipte yangı hücrelerinin (eozinofillerin) reaksiyona neden olduğu düşünülmektedir.



Allerjiler, parazitler (pire ısırığı) veya mikroorganizmalarca tetiklenen antijenanti korreaksiyonları da nedenler arasındadır.



9-12 aylık kedilerde daha sık görülür.

Farklı klinik formları olsa da, altta yatan enflamatuar yanıt hepsinde benzerdir. Lezyonlar genelde kaşıntılıdır ve kedinin bu lezyonları yalaması ve kaşıması ile daha da kotü bir hal alabilir.

Eozinofilik granuloma kompleksi: Eozinofilik ülser veya ağrısız ülser, Eozinofilik plak ve eozinofilik granülom olmak üzere 3 farklı formdadır.

Eozınofilik ülser: Üst dudak kenarında (tek veya çift taraflı) oluşur. Belirgin bir şişkinlik ve ülser meydana gelir.

* kedide eozinofilik ülser



Eozinofilikplak



vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir ancak genellikle karın bölgesinde ('karın' bölgesi) görülür. Cilt kızarık, düz şişlikler olarak görünür. Leyonlar kaşıntılıdır ve tüyler dökülebilir. Ülser mevcuttur. Ve genelde pire allerjisi ile ilişkili bir allerjik reaksiyondur.

şiddetli kaşınt ıv eeozinofilik plaklar Eozino filikgranülom

Ağız (dilvedamakta), arka ayaklarda ve ayak yastıklarında kabarık kalınlaşmış cilt lezyonları

Eozinofilik Granülom

Tanıda, paraziter, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi cilt hastalıklarında sebepler ortadan kaldırılmalıdır.

Dokunun Mikroskopik ve histopatalojik incelenmesinde çok sayıda yangı hücresi (eozinofilki genelde allerjik reaksiyonlarda görülür) görülmesi tanı için yeterlidir.

Formları arasında ayrım yapmak güçtür.

Tedavide, altta yatan neden tespit edilse ortadan kaldırılmalı ve steroidler, antihista minikler ve immunsupresif ilaçlar kullanılmaktadır.