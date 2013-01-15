15.01.2013 - 16:13 |
William ve Kate’in bebeği ikiz mi olacak?
Hamileliği öğrenildikten sonra ikiz bebeği olacağı iddia edilen Cambridge düşesi Kate Middleon’ın tekil gebelik yaşadığı ve bebeğin Temmuz ayında doğacağı açıklandı.
St. James Sarayı’ndan yapılan açıklamada bebeğin planlanan doğum zamanının Temmuz ayı olduğu belirtildi.
Hamileliğin başlarında hastanede tedavi gören düşesin sağlık durumunun iyiye gittiği de verilen bilgiler arasında.
Geçirdiği yoğun mide bulantısı şikayetini ikiz bebeğe yoranlar sebebiyle Middleton’ın tek bir bebeğe hamile olduğu da vurgulandı.
Bebeğin Temmuz ayının ortalarında doğması planlanıyor. Ancak erken doğarsa 1 Temmuz doğumlu Prenses Diana ile aynı doğum gününü paylaşma şansı bulunuyor.