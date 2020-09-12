Lezzetli Hayat Tarifi

Meraklısı için yemek yapmak zevkli bir uğraş, mesleğini yürütenler için önemli bir iş. Sadece tatmaktan hoşlananlar içinse lezzetli bir yemek tarif edilemez mutluluk demek sanırım.

Mutlaka bu üç kategoriden birisine uygunsunuz ve siz, işin sonunda ortaya çıkan ürünün mükemmel olup olmadığına ya da varsa sizin açınızdan eksiklerinin neler olduğuna karar verebilirsiniz.

Kritik nokta şu ki size sunulmuş olan tabakta değişiklik yapma şansınız yoktur maalesef. Hazırlık sürecinde yapılan tüm dokunuşlar artık tamamlanmıştır ve eğer gözden kaçmış, müdahale gerektiren noktalar varsa her şeyi sil baştan hazırlamak gerekir. Haliyle bir porsiyonun lezzete ulaşması için başka bir yol bulunmuyor. Bu yüzden yaşamınızı tadına doyulmaz bir lezzet haline getirmek isterseniz hazırlık aşamalarından sunuma kadar onun tüm detaylarını iyi şekillendirin; acele etmeden, dikkatle, özenle.

Gelelim tarife: Hayatınızın, en sevdiğiniz yiyeceği içeren çok büyük bir porsiyon olduğunu düşünün. Elinizde sınırsız malzeme, renk, tat seçeneği var ve tüm bunları tarifinize eklemeden önce denemek, düşünmek ve karar vermek için de dilediğinizce zamanınız var. İhtiyacınıza yönelik, tamamen sizin damak zevkinize uygun malzemeleri seçebilirsiniz. Uyuma göre tatlı, tuzlu, ekşi, acı kullanımları olmalı; bazen de birkaçı birden, ki birbirlerini dengeleyebilsinler. Müdahale etmek isteyen, mutlaka kullanmanız gereken malzemeleri size verdiğini söyleyenler olacaktır; bunları size hitap etmiyorlarsa kullanmayın, ediyorlarsa da bir başkası verdiği için değil, siz istediğiniz ve tarifinize uyduğunu bildiğiniz için kullanın.

Kullanım dozları olarak;

Bazı malzemelerin her aşamada kullanılması gerekir, kilerinizde onlardan bol miktarda bulundurun. Kahkaha mesela, arkadaş, güleryüz.

Bazıları nadiren lazım olur ve olmazsa olmazlar. Eski dostlar gibi.

Kimi tatlar sadece menünüzü mahveder, dikkat edin, kullanmayın, her nasıl malzeme listesine girmişlerse fark ettiğiniz an mutlaka çıkarın, tüm emeğiniz boşa gitmesin. Riyakârlar, egoistler gibi.

Aroma vermesi için eser miktarda kimsenin tahmin edemeyeceği ürünlerden alın. Renkli kişilikler gibi.

Etrafta bulamayacağınız ürünler olacak, onların da tohumunu siz ekip büyütüp harmanlamalısınız. Yavrularınız gibi.

Belki de en lezzetlisi tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz ortamlarda yetişen ürünlerden olacak; ruhu, yaşanmışlığı, doygunluğu sayesinde. Aile gibi, sevgi gibi.

Miktarlarda ihtiyacınıza göre, zevkinize göre dilediğiniz ölçeklerden yararlanın. Duruma göre bir tutam, kaşık, büyük bir kase.

Sürecin hangi bölümüne ne kadar zaman ayırmak istiyorsanız ayırın, sonuçta tarif de sizsiniz, süreci yürüten de.

Artık porsiyonunuz hazır hale geldiğinde ise, son dokunuşlarınızı da tamamlayıp tadına bakabilirsiniz. Gurmesi de olmak çok hoş ki söz konusu sizin hayatınız. Afiyet olsun.

Sevgiler,

Mimar Işıl Şenozan

E.L.D.A Mimarlık -Evergreen Living Design & Architecture-