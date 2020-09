Yediden yetmişe hepimizi etkileyen bir gündem. Etki sebebi insanlar ve bazı canlılar için ciddi tehlike oluşturması. Yanılgı, stres, endişe, kaygı yaratması. Çünkü henüz kontrol altına alınamadı. Kendisinde ve çevresinde yarattığı etkiler, yıkıcı seviyelere ulaşabiliyor, gittikçe çoğalıyor, bulaşıcı. Etkileşim halinde olduğu ve her bünyede farklı etki gösterdiği için yayılmanın boyutu tam olarak tespit edilemiyor. Bu durum da endişe ve kaygı halinin sürekliliği anlamına geliyor. Çözüm bulunana kadar sürecek olan bir bilinmezlik.

Bir sonu vardır elbet, net bir tarih verilebilmesi zordur belki ama, bir süre sonra sorun her yönü ile tam olarak tespit edilebilirse, analizi ve etkileri incelenebiliyor olduğu için çözümü de bulunacaktır. Önemli olan mikro boyutta da olsa görebilmek, sorunun kaynağını fark etmek ve sonrasında teşhis koyabilmek, kontrol altına almak, kurtulmak.

Kişinin ya da çevresindeki yakınlarının tanı koyabilmesi önemli. Her iki durumda da, iyileşme için ilk adım atılmış olacağından, nasıl fark edildiğinin önemi kalmıyor. Belirti gösteren insanların atlatma süreçleri de, kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Önemli olan, kişinin tüm süreci kendisine ve çevresine karşı en zararsız şekilde atlatabilmesi.

Bu derece zarar veren kavram, elle tutulur, gözle görülür somut bir şey olsaydı, muhtemelen hiç kimse kendisine zarar vereceğini bile bile kullanmak istemezdi. Bir çeşit zehir gibi, kullanıldığında sonucun ne olacağı bilindiği için içilmiyor. Ama maske farklı, nasıl sahip olunduğu anlaşılmadan onunla yaşanıyor.

Bana sorarsanız, kimse maske takmamalı. Yaşam alanlarında; evde, işyerlerinde, sokaklarda, caddelerde, yeryüzünde kısacası her yerde, her an maskesiz dolaşılmalı. Hatta maskeli birisi ile karşılaştığımızda, çıkarması konusunda deneyimlerimizi aktarabiliriz, ki maskesiz dolaşabilsin. Öylesinin, belki başta radikal bir karar gibi görünse de, uzun vadede çok daha iyi geleceğini, sağlıklı olacağını düşünüyorum.

Böyle düşünüyor olmamın sebebi ise, nacizane, maskenin kimseyi korumadığını, aksine durumların daha kötüye gitmesine neden olduğunu görüyor olmam. Fark edildiğinde çok geç kalınmış olabiliyor. Ben elimden geldiğince karşılaştığım her yaştan maskeli insana, çıkarmaları için düşüncelerimi aktarıyorum. Katılanlar var, çıkardılar. Katılmayanlar devam ediyor, umarım bir başkası onlar için vesile olabilir.

Takılmadığında ne mi oluyor; Düşünmeden derin nefesler alabiliyorsunuz, arkanıza bakmadan yaslanabiliyorsunuz, etrafınız maskesiz insanlarla dolup taşıyor, içten gülümsüyorsunuz, kahkahalarınız artıyor, hayatı daha derinden hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz.

Tek kullanımlık, yüzümüzü kısmi olarak örten, virüslerden korunmak amacı ile takıyor olduğumuz, farklı kumaşlardan üretilen maskelerden bahsetmiyorum. Gözle görülmeyen, duruma, kişiye ya da ortama göre takılan maskelerden; rol yapmaktan, samimiyetsizlikten, kendiniz olamamaktan bahsediyorum.

Tek bedene birkaç karakter ekleniyor, yüzler maskeleniyor. Bu yüzlerin iletişim kurarken ifadelerini, davranışlarını kontrol altına almaları gerek. Öyle ki, iletişim kurdukları kişiye karşı kusursuz oyun sergilenmeli, sahteliği anlaşılmamalı. İnsanın kendisine yüklediği bu zorluğu ve zararı anlamak güç. Doğal olmak çok daha yapıcı, rahat ve konforlu.

Hayatı tüm doğallığı ile, doyasıya ve rahatlıkla ele almak varken kendinizi yormayın, kendinize haksızlık etmeyin. Bırakın maskeler düşsünler, onlarsız güzelsiniz. Doğallıksa kar taneleri gibi, binlerce eşsiz kristal içerir, birleştiğinde ise tamamen örtebilirler şehirleri, dünyayı. Bembeyaz, saf, temiz.

Sevgiler,

Y. Mimar Işıl Şenozan