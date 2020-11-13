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13.11.2020 - 16:31 |

Yaban Mersini Faydaları Nelerdir? Kuru Ve Taze Yaban Mersini Neye İyi Gelir?

Yaban mersini son günlerde faydalarından sıkça bahsedilen meyvelerden olmaktadır. Herkesin merak ettiği yaban mersininin faydalarını tam olarak bilerek uygun şekilde tüketebilirsiniz. Bu nedenle sizler için yaban mersininin faydaları nelerdir? Yaban mersini nelere iyi gelir tüm bilgileri sizler için derledik.

Yaban Mersini Faydaları Nelerdir? Kuru Ve Taze Yaban Mersini Neye İyi Gelir?
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 Anavatanı Kuzey Amerika olan bir meyvedir. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanan yaban mersini bir şifa deposudur. 

 Yaban Mersini Nedir?

 Ana vatanı Kuzey Amerika olan fundagiller familyasına ait bir çeşit meyvedir. Yaban mersini, ayı üzümü, turna yemişi ve blueberry gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanan çokça da sevilen bir meyve olarak tanınmaktadır. Yüksek oranda C vitamini içermektedir. A,E,K vitaminleri ve magnezyum, fosfor, kalsiyum gibi gerekli mineralleri de barındırmaktadır. Demir açısından da zengin besinler arasındadır. Vücut için gerekli olan birçok vitamin ve minerali içeren yaban mersini tam bir şifa deposudur. 

 Yaban Mersini Nasıl Tüketilir?

 Yaban mersini birçok farklı şekilde tüketilmeye uygun bir meyvedir. Taze meyve şeklinde yenilebileceği gibi kuru meyve şeklinde de tüketilebilmektedir. Ayrıca reçel, turşu gibi yöntemlerle de farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Yaban mersini suyu sevilerek tüketilen hallerinden biridir. Kuru meyvelerinden ve yapraklarından çay yaparak da tüketilebilmektedir. Bu şifa kaynağı meyveyi birçok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. 

 Yaban Mersini Faydaları Nelerdir?

 Şifa deposu meyve güçlü bir antioksidandır. Kansere karşı korunmak isteyenlerin tüketmesi gereken bir meyvedir. Bağışıklığı ve hafızayı güçlü tutar. Ayrıca kan şekerini düzenlemeye yardımcıdır. C vitamini deposudur. Tansiyonu dengelemeye yardımcıdır. Kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. İdrar yollarını temizler. Doğal bir antibiyotik etkisi bulunmaktadır. Tam bir lif kaynağıdır. Ayrıca doğal olarak bilinen bir sakinleştiricidir. Meyvenin antidepresan özelliği de bulunmaktadır. Yaban mersini kalorisi düşük faydaları sonsuz bir meyvedir. 

 Kuru ve Taze Yaban Mersini Neye İyi Gelir?

 Meyveyi kuru ve taze olarak farklı şekilde tüketebilirsiniz. Antioksidan özelliği ile öncelikle kansere karşı bir koruma sağlamaktadır. Taze meyvelerin kanı temizlediği bilinmektedir. Göz sağlığını korumak için vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Kalp sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Damar tıkanıklıklarını önler.

 Bağışıklığı güçlü tutmak için mutlaka tüketilmelidir. Cilde parlaklık verir. Yüksek lif oranı ile kilo vermeye yardımcıdır. Ayrıca kan şekerini ve tansiyonu dengede tutmaktadır. Kuru meyve ise çay olarak kullanıldığında idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelmektedir. Özellikle sistit olarak bilinen hastalık üzerinde etkileri bilimsel çalışmalarla da desteklenmiştir.

 Kuru Yaban Mersini Çayı Nasıl Demlenir?

 2 tatlı kaşığı yaban mersini bir su bardağı sıcak suya ilave edilir. Bardağın üzeri kapatılarak demlenmeye bırakılır. 15 dakikalık bir süre demleme için yeterlidir. Demleme süresi daha uzun olursa çay acılaşabilir. 15 dakika sonra süzerek içebilirsiniz.

 Sabah ve akşam 1 fincan olarak tüketmek faydaları için yeterlidir. Fazla tüketiminin herhangi bir zararı olmasa da günlük olarak 2 fincan yeterli gelmektedir. Özellikle bayanların regl dönemlerindeki huzursuzluk ve ağrılar için etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca sistit gibi idrar yolu rahatsızlıklarından bu çay sayesinde kurtulabilirsiniz. 

 Yaban Mersini Kalorisi Nedir?

 Yüksek lif içeren bir meyvedir. Uzun süren tokluk hissi sağlamaktadır aynı zamanda düşük kalorilidir. Taze meyve şeklinde 100 gr. yaban mersini 44 kaloridir. Bu nedenle özellikle kilo vermek isteyenlerin sık tükettiği besinler arasındadır. Hızlı kilo vermek isteyenler için büyük bir nimet olarak görülmektedir. Ayrıca yüksek besin değeri ile rejim yaparken zinde kalmayı sağlamaktadır. 

 

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