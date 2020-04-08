Yağlı cildinizi 5 dakikada değiştirin
Önemli bir fotoğraf çekimi, ilk buluşma veya dört gözle beklediğiniz bir etkinlik öncesi cildinizin ekstra yağlandığını fark edebilirsiniz. Yüzünüzdeki fazla parlaklıktan hızlı bir şekilde kurtulmak için ne gibi yöntemleriniz var? Yağlı cilt genellikle belirli bir cilt bakım rutini gerektirse de, sorununuzu hızlı bir şekilde çözmenin bazı yolları var.
1. Matlaştırıcı bir baz kullanın
Makyaj yapmadan önce matlaştırıcı bir ürün kullanarak olası bir yağlanma probleminden kaçının. Bu, cildinizin yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olurken; T bölgenizde oluşacak sürpriz bir yağlanmanın da önüne geçecek.
2. Yağ emici kağıtlar
Bölgesel müdahalelerin belkide en pratik yöntemi olan yağ emici yapıdaki kozmetik kağıtları, sizi cilt üzerindeki yağdan kısa sürede kurtarır. Tek yapmanız gereken kağıtları, bölgesel olarak uygulamak.
3. Mat bitişe sahip ürünler
Mat bitişe sahip fondöten ya da bb, cc kremler kullanmak cildinizi hem pürüzsüzleştirecek hem de fazla yağlanmanın önüne geçecek. Mat bitişleri ile ekstra parlaklığın önüne geçen bu ürünler yine de cildinizi sağlıklı gösterecek.
4. Pudra
Yüzünüze makyajınız bittikten sonra, özellikle T bölgenizde yoğun olacak şekilde, mat bir pudra uygulayın. Transparan bir pudra kullanmanız, herhangi bir renk farklılığının önüne geçecektir.