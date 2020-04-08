Yağlı cildinizi 5 dakikada değiştirin

1. Matlaştırıcı bir baz kullanın



Makyaj yapmadan önce matlaştırıcı bir ürün kullanarak olası bir yağlanma probleminden kaçının. Bu, cildinizin yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olurken; T bölgenizde oluşacak sürpriz bir yağlanmanın da önüne geçecek.

2. Yağ emici kağıtlar

Bölgesel müdahalelerin belkide en pratik yöntemi olan yağ emici yapıdaki kozmetik kağıtları, sizi cilt üzerindeki yağdan kısa sürede kurtarır. Tek yapmanız gereken kağıtları, bölgesel olarak uygulamak.









3. Mat bitişe sahip ürünler

Mat bitişe sahip fondöten ya da bb, cc kremler kullanmak cildinizi hem pürüzsüzleştirecek hem de fazla yağlanmanın önüne geçecek. Mat bitişleri ile ekstra parlaklığın önüne geçen bu ürünler yine de cildinizi sağlıklı gösterecek.

4. Pudra

Yüzünüze makyajınız bittikten sonra, özellikle T bölgenizde yoğun olacak şekilde, mat bir pudra uygulayın. Transparan bir pudra kullanmanız, herhangi bir renk farklılığının önüne geçecektir.