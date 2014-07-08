08.07.2014 - 09:15 |
Yakında anne karnındaki bebek 'daha dirençli' olacak
Fransız bilim adamları, anne karnındayken bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Fransa'da yapılan bir araştırma yakında anne karnındayken bebeğin bağışıklığının geliştirilmesinin sağlanabileceğini gösterdi.
Bilim adamları anne karnındaki bebeğin doğmadan önce "dış dünyadan" korunabilmesi için, bebeğin kendi T lenfositlerini (kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında bulunan, iltihap durumunda bölgelere göç eden hücreler) kullanarak gebelikte yapılacak bir aşı geliştirmeyi tasarlıyor.
Gebelikte hastalık olmadığı durumda fetüsün T lenfositlerinin "uykuda olduğunu" belirten bilim adamları, anne karnında bebeğin aşıyla bağışıklık geliştirilmesinin sağlanabileceğini vurguladı.
Araştırmanın sonuçları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.