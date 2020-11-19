Yapacak çok iş var

Bugün ne yapılabilir? Bugün bütün günü iş ve sorumluluklarla ilgili konulara ayırmak gerekebilir. Hayatın güzel ve keyifli yönlerine zaman ayırmak pek mümkün olmayabilir. Özellikle aşkta ya da zevkli olabilecek konularda zorlanabiliriz. İş konuları, sınırlamalar öne çıkmakta. Öğle saatlerinden itibaren kendimizi daha fazla baskı altında hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün ikinci yarısında daha dikkatli olmamız gerekebilir. İşle ilgili girişimlerimizde iyi bir plan yapmak, hazırlıklı olmak gerekiyor. Ancak mesleki konular ya da kısıtlamaların getirdiği koşullar yüzünden kendimizi çok rahat ve huzurlu hissetmeyebiliriz. Aşırı hırslı olmak yerine, karşımıza gelen problemleri daha sakin bir kafa ile değerlendirmemiz iyi olacak.

May takviminde bugün

Galaktik ton 8/Köpek Ektiklerimizi biçebileceğimiz bir gündeyiz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.