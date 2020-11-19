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19.11.2020 - 00:00 |

Yapacak çok iş var

Bugün bütün günü iş ve sorumluluklarla ilgili konulara ayırmak gerekebilir.

Yapacak çok iş var
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Bugün ne yapılabilir? Bugün bütün günü iş ve sorumluluklarla ilgili konulara ayırmak gerekebilir. Hayatın güzel ve keyifli yönlerine zaman ayırmak pek mümkün olmayabilir. Özellikle aşkta ya da zevkli olabilecek konularda zorlanabiliriz. İş konuları, sınırlamalar öne çıkmakta. Öğle saatlerinden itibaren kendimizi daha fazla baskı altında hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün ikinci yarısında daha dikkatli olmamız gerekebilir. İşle ilgili girişimlerimizde iyi bir plan yapmak, hazırlıklı olmak gerekiyor. Ancak mesleki konular ya da kısıtlamaların getirdiği koşullar yüzünden kendimizi çok rahat ve huzurlu hissetmeyebiliriz. Aşırı hırslı olmak yerine, karşımıza gelen problemleri daha sakin bir kafa ile değerlendirmemiz iyi olacak.  

May takviminde bugün

Galaktik ton 8/Köpek   Ektiklerimizi biçebileceğimiz bir gündeyiz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.

 

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Bugün

İş hayatınızda hedeflere ulaşmak için kendinizi daha çok öne atacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde ikili ilişkilerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Ortaklı konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Yeni şeylere açılmak isteyebilirsiniz. Toplumsal olaylardan etkileneceğiniz zamanlar var. Gün içinde ilişkilerde sıkışıklıklar olabilir. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kolayca risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Parasal konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler daha akıcı ve keyifli.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir.  Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yeniden düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz. Gün içinde ilişkilerinizdeki gerilim, akşam saatlerinde daha rahatlayacaktır. Maddi konularda riske girmeden önce tekrar düşünmeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Denge ve uyum içinde kalmaya özen gösterin. Ortaklı işlerden kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Korktuğunuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde yaşanan toplumsal olaylar zorlayıcı bir hal alabilir.  Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sorumluluklarınızın üzerine gideceğiniz bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınızla fikir düzeyinde tartışmaya girmemeye özen gösterin. Gün içinde ilişkiler biraz gergin olabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Parasal konuları organize etmek istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaptığınız işlerde kendinizi daha çok ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. İşlerinizde risk almaya yatkın zamanlar var. Bazı konularda aksiyon almak sizin için daha kolay olabilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konular bugün gündeminizi oluşturabilir. Toplumsal olaylardan kaynaklı kırılgan durumlar oluşabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ev hayatınızdaki olaylara yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.  İlişkilerinizde sıkışmalar yaşanabilir. Akşama doğru hafta sonu için yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz.  Abartılı hareketlerden kaçınmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iletişimi yoğun bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Alacağınız yeni haberler planlarınızda değişiklik yapabilir. Ortaklı para konuları sizi uğraştırabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde kadın arkadaşlarınızla birlikte plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlişkinizde sabırlı olmanızda fayda var. Ufak anlaşmazlıkları büyütmeyin, akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde riske girmeye yatkınsınız. Rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. Akşam saatleri program yapmak için uygun.Devamını Oku

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Bugün

Nedenini bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde sıkışmalar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlardan uzak durmaya çalışın. Akşam saatlerinde daha keyifli ve enerjik programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sosyal gruplar içinde olacağınız bir gündesiniz. Gelecek ümitlerinizi gerçekleştirmek için rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerle ilgili riske girebilirsiniz. Gün içinde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sevdiğinizle birlikte zevk aldığınız programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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