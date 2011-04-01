Aşk ve Manipülasyon

İlişkinizin merkezinde ikinizin yerine partnerinizin bulunduğunu düşündüğünüz oldu mu? İlişkiniz sizi mutsuz ediyorsa ve partneriniz sizi önemsemiyorsa, ilişkinizi hemen bitirir misiniz?

Emin olmayın! Çünkü, manipülatörler iş başında. Öz güveninizi yıkarak, önceliği almak onların birinci hedefleri.

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Bazı ilişkiler zordur. Bu zorluk, içinde bulunulan çeşitli durumlar yüzünden olabilir. Uzaklık, maddi olanaklar, aileler ve diğer dış etkenler gibi...

Ancak bazı ilişkiler vardır ki: Görünürde sorun olmamasına rağmen kişi kendini iyi hissetmez. Mutlu değildir ama itiraf edemez. Kişinin hissettiği aşırı bağımlılık, ihtiyaç, alışkanlık ve hatta suçluluk duygusu, bunu engeller.

Bütün bu olumsuz duygulara rağmen, problemleri düzeltmek ya da ilişkiyi bitirmek için adım atılamaz. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri, aşk ilişkilerinin içinde kullanılan manipülasyondur.

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Manipülasyon, temel olarak, bir kişiyi isteği ve bilgisi dışında, bir hedefe yönlendirmektir.

Bu farklı baskı kaynaklarıyla yapılabilir. Finansal olabileceği gibi psikolojik manipülasyon da uygulanabilir.

Peki kişiler ilişkilerinde manipüle edildiklerini anlar mı? Olası mıdır?

Cevap: Kesinlikle evet!

"Aşk Manipülatörleri" kitabının yazarı Isabelle Nazare-Aga, manipülasyonun bir taktik olmadığını, bir davranış hali olduğunu söylüyor. Belirttiği diğer bir nokta: "İlişkide manipülasyon cinsiyet ayırt etmiyor. Kadın da erkek de manipülatör olabilir."

Çoğu kişi manipülasyonu farkında olmadan kullanıyor. Psikiyatride bu tarz davranış halleri patolojik olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen fazla inceleme mevcut değil.

Kişisel gelişim uzmanlarına göre: Manipülatörleri diğer kişilerden ayıran en büyük özellikler şu şekilde:

Hedefe ulaşmak için kişilerin ahlak ilkelerini kullanmak. Onlar için nezaket, iyi niyet, cömertlik ve benzerleri sadece bir araç.

Çok rahat yalan söyleyebilme kabiliyetleri vardır. Net olmayan yanıtları sıkça kullanırlar. Sorumluluğu başkalarına vermek isterler.

Kurban rolü oynarlar. Hayatları her zaman zordur ve daha önemlidir. Onlar sizi oyalar. Öncelik onlarındır, sizin değil!

Cümleleri çok mantıklı ve ikna edicidir. Ancak davranışlarında bunu göremezsiniz. Görüşleri, insanlara ve durumlara göre değişir.

İnsanlarda rahatsızlık hissi yaratır. Acımasız eleştirileriyle kişinin öz güvenini sarsar. İstekler, mantıklı nedenlerin arkasında gizlidir. Açıkça ifade etmezler.

Tanıdık geldi mi?

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"Ne yapmak gerek?" sorusunun yanıtı herkesin kendi içinde saklı, muhakkak. Ancak manipülasyondan korunmak için, sahip olmanız gereken en önemli şeyi, ben söyleyebilirim:

Öz saygı.