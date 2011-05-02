Aşkın halleri

Aşk kolay bir olgu değil.

İçinde barındırdığı pek çok ikilemiyle insan hayatında yer alan bir kavram aşk. Aslında en basit haliyle, yan, yalın haliyle yaşanması gerekirken…

Aşkın bencil hali: Her insan kendini ve durduğu noktayı sorgulamadan önce, hayatında aşka yer ayırmak ister.

Aşkın fedakar hali: Her ne kadar bencilce istense de aşk aslında fedakarlık gerektirir. Ona sahip olmak sanıldığı kadar kolay değildir. Aşkı bir kez hisseder insan. Ama devamını getirebilmek için pek çok özelliğe sahip olmak gerekir. Özgüven, empati, nezaket ve pek çoğu…

Aşkın imkansız hali: Dünyada imkansız olan tek şey ölüme çare bulmak ise… Belki de insanın kendini çaresiz hissettiği en büyük ikinci şeydir aşk. Belki de…

Aşkın karşılıksız hali: Can acıtan bir kayıp gibi gelse de insanlara... Henüz kazanmış olmadığı hiçbir şeyi kaybedemez insan…

Aşkın nihayete ermiş hali: Hani hep derler ya; aşk kavuşmadan öncesidir, bir kez senin oldu mu aşk olmaktan çıkar. Bir de başka bir deyiş vardır. İnsan beşer, kuldur şaşar...

Aşkın yalın hali: En zor ulaşılan, en basit, en temiz hali… Yalın olmak, çok olmaktan zordur derler. Ne güzel söylerler… Halleri bizi nice kılan…

Aşk

Aşkın –e hali var bir de:

Aşka gidilen yol gerektirir ki;

Ona hazır olasın,

Ona layık olasın,

Aşka karşı değil, aşka yandaş çıkasın.

Diğer bütün hallerin arasında, en çok hazır olması gerektiği haldir bu kişinin. Nice haller bir yana dursun.

Çok halsiz kalmadan önce...

Aşka mazhar olasın.