Başarılı kadınların ortak özellikleri

Etrafınızda, hayatın hemen hemen her alanında başarılı olan kadınlara rastlarsınız.

Onlar, her zaman “Ne yaptığımı biliyorum.” imajı çizerler. Dinamik ve memnun bir havaları vardır. Tam zamanlı çalışma tempolarıyla eş zamanlı olarak aile hayatlarını yönetirlerken sakin ve mutludurlar.

Sizce nasıl başarıyorlar?

***

Onların sihirli bir sırları olmasa da sahip oldukları ortak özellikleri var. Başarılı kadınlar;

Kararlı

Kadınlar için sahip olunacak en önemli özelliklerden biri kararlı olmak. Bu kişiler, ilk seferinde sonuç alamasa da yeniden denemeye istekli olmayı başarırlar. “Risk yoksa, kazanç yok.” cümlesini kararlı kadınlardan sıkça duyarsınız. Belirledikleri yoldan gözlerini ayırmazlar. Ne kadar tökezlediklerini saymazlar ve motivasyonlarının kırılmasına izin vermezler.

Çözüm odaklı

Bulundukları ortamı ve durumu tam anlamıyla analiz etmeye yatkındırlar. Kişilerin ufuklarını açan, doğru yöne sevk eden ve soruna değil çözümüne odaklanan yapıları vardır. Kadınların içgüdüsüyle birleşince, bu özellik başarıyı beraberinde taşıyacak güce kavuşuyor. Sadece iş değil, aile yaşamında da buna sahip olabilen kadınlar işyerinde takdir toplamakla kalmıyor, evde huzura da sahip oluyor.

İletişimci

Bulunduğu ortamdaki insanlarla çabucak kaynaşırlar. Kişileri dinlemeyi ve anlamayı bilirler ve kendilerini açık ve kolay anlaşılır bir şekilde ifade ederler. Başarılı her kadının iletişimci bir yanı mevcuttur. Bu özellik ilgi uyandırmasının yanı sıra insan ilişkilerini uzun vadede ve olumlu yönde yürütebilmek için önemli bir rol oynuyor. Bu sayede, iletişimci kadınlar iş yerinde ve evlerinde yakaladıkları başarıya ve huzura daha uzun soluklu sahip oluyorlar.

İddialı

Ne aşırı hırs sahibidirler ne de hayatı oluruna bırakırlar. Başarılı kadınlar kendi hayatlarına hükmedecek kadar iddialı ve hedeflerine odaklanacak kadar hırslılar. Dengeli yaklaşımları vardır. Asla yıkıcı değillerdir. Bunun yerine amaçlarını gerçekleştirmek uğruna emek vermeyi göze alırlar ve uygun dozdaki otoriter yapılarıyla duruş sahibidirler.

Kendinden emin

Güven bir kadının üstüne yakışan en güzel özellik. Kendine inancı olmayan bir kadın, her ne kadar bilgili ve becerikli de olsa manevi olarak başarıyı umut edemez. Sanş kapılarını çaldıklarında asla hazır değillerdir.

Öte yandan, özgüven sahibi, kendine inancı olan kadınlar diğerlerine de ilham veriyor. Özellikle erkek egemen bir toplumda kendine güvenen kadın olmak, kekin üzerindeki krema gibi başarının lezzetini tamamlıyor!