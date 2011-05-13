Aşk bencildir.

Karşılık bekler ve paylaşmaz. Hayallerinin, ne pahasına olursa olsun gerçekleşmesini diler. Alıcıdır. Beklentileri zaman içinde artar. Aşk, kişiye bir kere dokunur. Bin kez sarılmak ister. Bencilliği buradadır.

Ama aynı zamanda, aşk içinde özveri barındırır.

Karşısındakine değer verir. Sevdiği kişinin menfaatini gözetir. Kendini unuttuğu zamanlar olur. An gelir, sadece verir, karşılık istemez. Tek bir gülümsemesi için pek çok şeyden vazgeçebilir. İşte bu kadar duyarlıdır aşk.

Özveri, bencilliği dengeler. Aşkın keskin taraflarını, yumuşatır. İki zıt tutum, daha önce hiç bu kadar doğal bir şekilde, bir araya gelmemiştir. Bunu sadece aşk başarır.

Özveriyi bilmeyenlerin, aşk defteri okunaksız olur.

Uzaktan parıldayan kişilikleri vardır. Kendilerine iyi davranırlar. Dikkatiniz onlara çevrilir. Onlara özenirsiniz. Ulaşmaya çalışır, gittikçe yakınlaşır ve duygularınızı serbest bırakırsınız. Onlar aşkı hakeden kişilerdir. Öyle görünürler. Ancak...

Kişilikleri ilgi çekicidir, çünkü başkalarını önemsemeden yaşarlar. Kendi kendilerine iyi davranırlar, çünkü onlar, diğerleri için bunu nasıl yapacaklarını bilmezler.

Oscar Wilde'ın bir cümlesi var, buna çok uygun: “Arzuladığım bütün çekici insanlar, şımarık. Onların cazibesinin sırrı da bu.”

İşte bu noktada: Aşk dengesi bozulur. Biri bencil tutumu sahiplenir. Diğerine sadece özveri kalır. Biri sadece alıcıdır. Diğeri sadece verir. Bencillik beslenir, şımartılır, parıldar. Özveri tüketilir ve kullanılır.

Ne yazık...

Aşk kendi dengeleri içinde güzeldir. O yin ve yang gibidir. Bencillik ve özveriyi aynı kalpte birleştirir.

Birinden diğeri eksik kalmasın.

Şiirler, yerini okunaksız cümlelere bırakır. Bencilin aşk defteri, anlamsızlaşır. Okurken keyif alamazsınız.

Sadece, gözlerinizi bozarsınız...