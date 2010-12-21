Eğer belirli bir yaşa gelinmişse ve hala yalnızsa kişi...

İşte o zaman:

Düşünür. Çok fazla düşünür. Yaşanmışlıklar, insanlara verilen özveriler, karşılığında kazanılan ya da kaybedilenler düşünülür ve şaşırır kişi. Nasıl olur da bu kadar duygu yüklü bir geçmişe rağmen yalnızdır? Fark eder ki eskisi gibi rahat adım atamıyordur aşka.

İçinde bekleyen o kocaman, o sınırsız sevginin akacağı kişiye bakarken fark edilir bu... Kucağına atlayıp yanaklarını sıkmak, alnından öpmek, huylandığı yerlerini gıdıklamak, çocukça kahkaha atıp ona sarılmak isterken hem de... Ya da sadece kafasını göğsüne yaslayıp yıllarca orada olmayı hayal ederken.

Gençliğin patavatsız cesareti kayıptır artık...

Sonunda tercih edilen şey; kendisine karşı oluşturulan sınırların etrafında dolanmak olur. Ya da kendi sınırlarını kendisinin yaratması. Konulan sınırlar belki de sadece düşlerde yıkılır. Gerçekte ise, duvarlar durur yerli yerinde. Çoğunlukla tepki alma olasılığıdır duvarları yerinde tutan. Yanındayken dokunmaya çekinilenin gözlerine baktığında gülümseme unutulmuştur artık.

Endişe duyulur çoğu zaman. Çünkü yalnızlıktan kurtulmanın çareleri denense de yine yalnızlıkla baş başadır kişi. Üstelik bu yalnızlığa da alışılmıştır. Başka yolu yok gibi hayatlardaki yerini almıştır çoktan.

Bir yandan şikayetçi olunsa da kimsesiz yapabildiğini görür insan. Bu yüzdendir, sadece gerçek olanı yanında istemesi... Bu yüzdendir gerçeği arayan gözlerin, gülümsemeyi unutması. Oysaki insanlar gülümserken güzel! Uzatılmadan tutulan eller sıcak. “Neredesin?” sorusu değil de “Nasılsın?” sorusu samimi!

Demem şudur ki: Hayat; yorulmadan çalışmak, usanmadan harcamak, bıkmadan sevişmek, doymadan yemek ve iflah olmadan duyumsamaktan ibaret...

Biraz cesaret!