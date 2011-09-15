Cinsiyet: Bayan yanı

Ankara – Eskişehir arasındaki hızlı trende bayan yolcuların yanına erkek yolcuların oturtulmadığı haber oldu.

Halbuki ‘bayan yanı’ hiç de yeni bir mevzu değil. Şehirler arası yolculuk yapanlar otobüs ve trenlerde bu düzenin eskiden bu yana uygulandığını bilir.

Şehir içi yolculuklarda bu kural pekala delinir. Uçakla yapılan yolculuklarda da bayan yanı kriteri bulunmaz.

Şehirler arası otobüs ve tren işletmecileri özenle bu kuralı korumaya devam ediyor.

Neden?

- Erkek yolcu kadını rahatsız edebilir.

Erkek yolcu 'Yanıma kadın otursa da rahatsız etsem.' mantığıyla mı bilet alıyordur?

- Hayır. Amacı A noktasından B noktasına gitmektir.

Diyelim ki erkek yolcu kadını rahatsız etti. Kadın yolcunun bunu söyleyecek dili yok mudur?

- Vardır.

Kadınlara ayrıcalık tanıdığını zanneden bu uygulama aslında toplumda kadın ayrımcılığını destekliyor mudur?

- Evet...

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İstanbul trafiğinde kadın

Muhteşem Yüzyıl’ın sevilen oyuncusu Meryem Üzerli yaptığı bir röportajında İstanbul trafiğinde araba kullanmadığını söyledi.

Hani yazılı olmayan ancak çoğunluk tarafından kabul görmüş bir söylem var: Kadınlar kötü araç kullanır.

Meryem Üzerli’nin kötü bir sürücü olduğu için İstanbul’da trafiğe çıkmadığını düşünmüyorum.

Aksine kurallara uymadan, tabiri caizse ‘dangır dungur’ araç kullanan erkek sürücüler yüzünden pek çok kadın trafiğe çıkmaya çekiniyor.

Hatta zaman zaman kadın sürücüler, üzerlerine direksiyon kırılarak, korna ve selektörlerle trafikte taciz ediliyor.

Bu yüzden kaza geçirenler, hatta hayatını kaybedenler var.

Bu durumdan daha fazla söz edilmeli de erkeklik gururu engel oluyor:

Erkek adam iyi araç kullanır.

Kanıtı: İstanbul trafiği...