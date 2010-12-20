Ego devlerinin aşkı

Benmerkezci denilen bir insan tipi var. Egoları o kadar gelişmiş ve şişmiştir ki her an patlayacak gibi dururlar. Hayatlarında o kadar çok ben vardır ki sen kelimesinin anlamını unutmuşlardır.

Duygularının ne kadar isabetli olduğuyla ve mantıklarının ne kadar çok çalıştığıyla övünürler. Bunu ispatlamak için Amerika’da hangi okuldan mezun olduklarından tutun da eski sevgililerini mutlu etmek için neler yaptıklarına kadar süsleye süsleye anlatırlar. Bir İngiliz şairin mısralarını da bir Alman diktatörün yaptıklarını da ezberlemişlerdir. Hem zekaları hem de hafızaları bunun için fazlasıyla yeterlidir. Hatta sorsanız ünlü şahsiyetlerle benzer yanları da vardır.

Bir özellikleri daha vardır ki çok etkilenirsiniz. Sürekli mutsuz gezerler. Bu devrin insanı değildirler, harcanıyorlardır, kimse onları anlamıyordur, çok hassaslardır. Hatta o kadardır ki zaman zaman ölmeyi bile düşünmekten kendilerini alamazlar. Hemen o anda marka pantolonlarının üzerinde bir leke gösterin, anında hayata dönerler. Spor arabalarının üstündeki bir çizik de aynı etkiyi, fazlasıyla gösterecektir.

Dinledikleri şarkıların sözlerinde geçenleri kendi hayatlarına uyarlayarak dinleyip, yakın çevresiyle en nadide parçaları paylaşma arzularının altında yatar egoları. Çin mutfağını sever, Latin müziği dinler, 90’ların ikonlarını konuşur ve tüm bunlarla övünürler. Ama sorsanız mütevazılıkten de kırılırlar.

Sembolik duruşlarıyla, hayatı ve getirilerini ağır bir hasta olarak karşılarlar. Onları mutlu etmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Çünkü onların hayatlarında size yer kalmamıştır. Egoyla şişirdiği tek benliği de onları mutlu edememiştir ne yazık ki…

Size tavsiyem: Ego devlerine aşkınızı göstermeye çalışmayın. Onlar aynalı gözlük takarlar. Ama aynalar iç taraftadır. Baktıkları yön siz olsanız bile; gördükleri sadece kendileridir…