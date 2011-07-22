İş dünyasında topuk sesleri

Sekiz, beş…

Dokuz, altı…

Kaç kadın için mesai saatleri olarak yankılandı bu iki satır? Kaç kadın bu saatler içinde ev dışında, çalışıyor ve kazanıyor? Kaç kadının emek teri sadece evine değil, çalıştığı sektöre de damlıyor?

İstatistikler 2011 yılında işsizliğin azaldığını söylüyor. Ancak…

Sorun şu ki: Türkiye’deki kadın nüfusunun büyük bir oranı işsiz!

Özellikle kırsal bölgelerde 2004 yılında işsiz kadınların oranı yüzde 3 iken, bu oran 2010 Kasım ayında yüzde 4.5 düzeyine yükseldi.

6 yıl içerisinde gerçekleşen yüzde 50 oranında bir artıştan bahsediliyor.

Yine 2010 yılında EMO tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadın EMO üyesi mühendislerin yüzde 17.1’i işsiz.

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Türkiye’de kız çocuklarının erkek çocuklara nazaran daha kısıtlı bir eğitim aldıkları – ya da hiç almadıkları – bilinen bir gerçek. Ancak akademik kariyere sahip kadınların da aynı dertten muzdarip olduğu görülüyor.

Yani bunun eğitimsizlikle alakası yok.

Peki, neyle alakası var?

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2010 yılında, kriz sonrasında kadınların işsizlik oranı, kriz öncesi döneme nazaran 3,5 puan artmış. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre bunun sebebi, kriz sonrasında daha çok kadının iş aramaya başlaması.

İyi de bu kadınlar daha önce ne yapıyormuş?

Hatırlanırsa; 2009 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, işsizliğin artmasına neden olarak kadınları işaret etmişti.

Bu açıklamaya göre yaşanan genel işsizlik sorunun bir nedeni de zaten baştan beri işsiz olan kadın.

Gel de çık işin içinden!

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Türkiye’de 2011 yılı TİSK istatistiklerine göre nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 49,9. TİSK’in Temmuz 2011 tarihli bülteninde yer alan bilgiler şu şekilde:

“Nisan 2011 itibarıyla işsizlik oranının kadınlarda %10,9 ile erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Kadınlar işsizlikteki azalma açısından da dezavantajlıdır. İşsizlik oranı erkeklerde 2,2 puan azalırken kadınlarda 1,8 puan azalmış; erkek işsizlerin sayısındaki düşüş 351 bin kişi olurken, kadın işsizlerin sayısı 83 bin kişi gerilemiştir.”

Bu rakamlar söylenilmek isteneni net olarak anlatıyor. Türkiye'de kadının işsizliği, kapalı mekandaki topuk sesleri gibi yankılanıyor.

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İşsizlik sorunu sadece Türkiye’ye ait değil. İşsizlikle savaşan ya da işsizlik tehdidiyle boğuşan başka ülkeler de var.

Ancak gerçek şu ki: Türkiye’de işsizlik sorunu cinsiyet ayırt ediyor.

Türkiye’nin işsizliği, kadınlara çok daha acımasız davranıyor.