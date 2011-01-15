Kaç santim?

Haremlik kızlar mı yetiştiriyoruz?

Haremlik selamlık uygulamasını bu ara yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinden bilirsiniz. Hani ahlaklı olanın kadın ve erkeklerin ayrı ortamlarda bulunmasına inanan bir sistem var. Ondan bahsediyorum.

Bu tanım aklımızda olsun. Biz biraz yol alalım. Muhteşem Yüzyıl’da yaşamıyoruz. Şimdiki yüzyıldayız. Sene 2011. Türkiye, laik ve demokratik yönetimi olan bir ülke.

Eğitim sistemi de yeni müfredat. Yani Arapça, Farsça değil. Günümüzün mesleklerini, bilimini, sanatını en modern haliyle öğreniyoruz. Her şey zamanına uygun, olması gerektiği gibi…

Peki, bazı eski adetleri günümüzde yaşattığımızı düşünelim. Ortaya nasıl bir kuşak çıkardı? Okumuş, bilgili ve modern kızlarımız, yine okumuş bilgili ve modern erkeklerimizle nasıl bir iletişime sahip olurdu?

İddia şudur ki: Mersin’de, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede, erkek ve kız öğrencilerin birbirine 45 santimden fazla yaklaşması yasaklanmış. Yine yazılanlara göre bu yasağın yaşandığı okul Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi. Yasağı getiren de okul müdürü İbrahim Tol.

Öğrenciler yemekhanelerinin bile ayrıldığını belirtiyor. Ön sıralarda oturan kız öğrencilerin bacakları görünmesin diye de perdeli sıralar yaptırılmış. Okula giriş çıkışlarda ayrı kapılardan yapılıyormuş. Kızlar farklı, erkekler farklı... İddialara bakılırsa; uygulanmayan tek eksik kalıyor: Arap alfabesiyle öğrenim görmüyor olmaları.

Bu şekilde eğitim görmüş ve yetişmiş bir kişinin, aldığı eğitim kaliteli, güncel ve modern olsa da sahip olduğu vizyon ne kadar geniş olabilir? Kendisini sektörel dünyada, iş dünyasında ve özel hayatında ne kadar rahat ifade edebilir? Ait olmadığı bir devre ait alışkanlıkları taşırken...

Neyse ki Mersin Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü İbrahim Tol ve okul öğretmenleri bu iddiaların asılsız olduğunu söylediler.

Çünkü; "Laik Türkiye"de bunların yaşanıyor olması söz konusu olamaz, olmamalı! Buna göz yumacak yetkililerin varlığı da eğer gerçekten mevcutsa, mutlaka sorgulanmalı...

Neyse ki iddialar yalanlandı; aksi halde yüzyıllar öncesinde kalması gereken böyle bir uygulamanın, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede hala yaşanıyor olmasının tek mantıklı nedeni olabilir: Tarih derslerini uygulamalı yapıyorlardır.

O zamanlarda kadın – erkek ilişki(siz)leri nasıldı, göstermek için…

Şaka gibi.