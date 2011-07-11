Kadının en güzel aksesuarı

Ne çok sevilir onlar. Renkli, cazip, çekicidirler. Her kadın sahip olmak ister.

Çeşitli zevklere göre tasarlanmış, farklı farklı aksesuar modelleri vitrinleri doldurur. Ancak bu aksesuarlar aslında birbirinin aynıdır. Ya bileğe takılır ya da omuza asılır. Hepsinin bir son kullanım tarihi vardır ve özünde kişiye ait değildir, geçicidir.

Çabucak yıpranır, renkleri solar ya da kaybolurlar. Taşı düşer, topuğu kırılır, zinciri kopar… İlk günki gibi kalmazlar.

Yine de güzelliğini tamamlayan aksesuarlara sahiptir kadın.

Ancak öyle bir aksesuar vardır ki kadınlar onu her gün takınır. Alınıp, satılan bir şey değildir. Değişken ve özgündür. Biri, bir diğerine benzemez. Bu aksesuar, kadının kendisine karşı olan davranışıdır.

Kadının sahip olduğu en güzel aksesuardır.

Sonuna kadar parlar, değerinden ve güzelliğinden kaybetmez ve rengi hiç solmaz. Yeterki kalıplara sokulup, yıpratılmasın.

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Eskilerin deyimidir: “Oturup kalkmasını bilen kadın.”

Şimdilerde çok söylenmez oldu ama hayatlarda yer almaya devam ediyor. Kadının “yerini bilmesi” ile özdeşleştirilir bu deyim. Ancak günümüzdeki anlamı bu olmasa gerek.

Kendi değerini bilen ve buna göre davranış sergileyen kadın, oturup kalkmasını bilen kadını yenmeli artık. Bunu, korkmadan, kendi benliğini, sakladığı mücevher kutularından çıkartarak yapabilir ancak.

O eşsiz ve gerçek kişiliğini sergileyen davranışlarını takmalı ve öyle çıkmalı sokağa kadın. Güzel kavramı daha bir anlam buluyor o zaman.

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Celâleddin-i Rûmî’den bir öğüt: “Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.” Yani için dışın bir olsun. Başkası gibi davranma. Kendin ol…

Buna en çok ihtiyaç duyandır kadın. Bir kadını pahallı mücevherlerden, şık çanta ve ayakkabılardan daha çok mutlu edecek tek şeydir, özgürce kendisi gibi davranabilmek. Hele bir de kendi değerini biliyor olmak. İşte bu dünyanın en büyük elmaslarından daha değerlidir bir kadın için.

Sahip olduğu bilezikleri, sahip olduğu kişilikten daha fazla takınan kadın mutlu değildir. Mesele bileziğe sahip olmak değil zaten.

Kadın olmak.

Kendin olmak.

Güzelliği boncuklarda değil, kendine olan davranışlarında bulmak.