Kadının 'eşsiz' yolculuğu

Eskiden, çoğu kadın yanında eşi ya da eşlikçisi yokken, uzun yolculuklara çıkmazdı.

Bunun pek çok sebebi vardı: Yol ve can emniyeti, inanç ve hadisler, erkek dominantlığı… İçlerinde fazla dillendirilmeyen ancak önem taşıyan sebepler ise şunlardı: Özgürlük, özgünlük ve özgüven...

Her yolculuk kilometrelerle yapılmaz.

Bazı yolculuklar vardır ki onlara her gün çıkılır. Herkesin kendine özgü yolunu adımladığı, taştan ya da asfalttan olmayan ama ilerlemenin, mücadelenin, kayıp ve kazançların olduğu yolculuklardır bunlar.

Kadınların en önemli yolculuğu; özgürlük, özgünlük ve özgüven hattında yapılır. İlerlemeler kilometre taşlarıyla ölçülür. Her yeni durak bir başarı hikayesi, her yeni rota bir mücadele ve yeni bir vizyona atılan adım demektir.

Son yıllarda, kadınlar bu yolculuğa hızla atıldılar. Boş geçen süreyi telafi edecek nitelikte olan bu atılımlar, her yıl daha fazla alana yayılıyor.

İş ve eğitim alanlarında, politik düzeyde, aile ve toplum statüleri çerçevesinde atılan cesur adımlar bir diğerine ışık tutuyor.

Hem psikolojik hem de maddi anlamda özgürlüğünü kazanan kadın, artık kendi rotasını çiziyor ve büyük bir kararlılıkla dümene geçiyor.

Varış noktaları ise: ekonomik zafer, yükselen kadın kontenjanları, daha fazla eğitim, profesyonel başarılar, statü, sözde kalmayan kadın hakları ve diğer pek çoğu...

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Çetin bir yolculuk bu.

Betül Mardin; “Yaşam, bir sürü problemin üstünden geçmek.” diyor ve kendini tanımlıyor: “Dayanan kadın. Her şeye rağmen dayanan kadın…”

Yol üzerindeki zorlukları aşan, bunu yaparken dayanıklı olan ve başaran Türk kadını...

Fiziksel anlamda; çoğu kadın aile ziyaretlerine, tatile, eğitime ve uzun iş yolculuklarına rahatlıkla, tek başına çıkıyor.

Büyük resimde ise; kadın kendine daha fazla güveniyor, daha özgür adımlar atıyor ve hayatlarını özgün bir şekilde yaşıyor.

Üstelik yolculuk henüz tamamlanmış değil. Kadınlar, kat edilecek yolların, ilerlenecek rotaların varlığından haberdarlar.

Tek bir dilek:

“İyi yolculuklar.”