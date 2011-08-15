Kahraman ev kadınları

Ev kadını deyip geçmeyin.

Hayatımda gördüğüm en başarılı stres yönetimini onlar uyguluyor.

Bütün gün ev işleri, çocuk bakımı, dertli komşular, alışveriş pazarlığı, gergin geçen apartman toplantıları onların ajandasında.

Her akşam eşlerinin ve çocuklarının yaşadıklarını dinlemekten hiç bıkmıyorlar.

Yine de her daim, gülümseyerek evinin kapısını açıyorlar...

Zaman yönetimleri ise inanılmaz!

Sabah erkenden güne başlanıyor ve her dakika mükemmel bir şekilde değerlendiriliyor. Siz güne henüz başlarken kahvaltı masada, giyecekler ütülenmiş. Gün içinde neyi ne zaman yapacağını çoktan tasarlamış.

“İşler aksadı, çocukları okuldan alamadım.” deme lüksü yok, biliyor. Akşam geldiğinizde yemek ocaktan yeni indirilmiş, dumanı üstünde. Tekrar ısıtmıyor bile...

Hepsi birer finansçı.

Kimse onlar gibi gelir, gider hesabı yapamaz. Ödeme ve harcamalar düzenli takip edilir ve kazanç ile denge özenle korunur onlar tarafından. Ne zaman kesenin ağzı açılacak, ne zaman dikkatli davranılacak bilir.

Ekonomiyi düzenli takip eder, döviz ve altın gibi yatırımlar yapar ve karlı çıkarlar.

Bu konuda uzman etiketini hakediyorlar...

Akademik kariyerlerini ikiye katlıyorlar.

Çocuğuyla birlikte tekrar eğitim dönemine başlıyor, matematik problemlerini anında çözüyor, tarihi su gibi anlatıyorlar. Kitap projelerine katılıyor, kompozisyonlar yazıyor, tezler bitiriyor.

Kimbilir kaçının elinde kaç mesleği var da bilinmiyor...

Onlar birer danışman!

Eşlerinin günlük dertleri, belki maddi sıkıntılar, çocuklarının ergenlik dönemleri… Gerektiğinde sadece dinliyor, gerektiğinde akıl veriyor ve yönlendiriyorlar.

Ancak her zaman özenle yaklaşıyor, tümünün üstüne kafa yoruyorlar.

Eğer iş ya da okul hayatınızda ters giden bir şeyler varsa:

Hiç çekinmeyin! Onlara danışın, onları gözlemleyin. Öğrenebileceğiniz pek çok şey var onlardan.

Onlar birer gizli kahraman!