Moda Anoreksiya’ya savaş açarsa

İtalya’da Vogue dergisinin Temmuz ayı konusu “sıfır beden”. Ancak bu sefer sıfır bedene karşı duran moda dergisi, üç büyük beden mankeni kapak kızı yaptı. Temaları ise dolgun vücutlar değil, anoreksiya hastalığına karşı savaş açmak.

Önemsiz sanılmasın. Bir moda dergisinin editörleri tarafından şimdiye kadar çıkartılan en yaratıcı ve cesur fikirlerden biridir bu.

Ünlü bir markanın, hitap ettiği kitlenin beklentisini askıya alarak, hassas bir konuya güzel bir yaklaşımla yer verdiği her zaman görülmez.

Bilinçli tüketici de işte bu tarz yaklaşımlarla kazanılır!

2008’den bu yana Türkiye’de büyük artış gösteren bu hastalığın hakkı verilmemiş. Ne gündemdeki yerini bulabilmiş ne de yeteri kadar tanıtımı yapılmış.

Sahip olduğu acımasız ve büyük potansiyeline rağmen, henüz spot ışıklarını üzerine layıkıyla çekememiş.

Böyle devam ederse, daha çok gündeme gelmek için can yakmaya devam eder. Önceden alınabilecek olan önlemlere gündemimizde fazla yer yok.

Önce başa gelmeli… Başka türlü haber değeri olmuyor ne yazık ki…

Şimdi, ünlü markaların, sorumluluk sahibi yaklaşımlara sahip olduğu düşlense:

Bir spor markası, kimyasal ilaçların performans sahibi olmak için bilinçsizce kullanımına karşı dursa mesela.

Bir bilgisayar firması, göz bozukluklarına karşı kişileri bilinçlendirme görevini üstlense. Bir çikolata markası dengeli beslenmeyle ilgili çalışmalar başlatsa. Bir müzik şirketi sağır çocuklar için sosyal sorumluluk projesi yönetse.

Bir içki markası alkollü araç kullanımını boykot etse ya da…

Çok mu saçma?

Aşırı ve bilinçsiz tüketimin olduğu her yerde bir zarar mutlaka bulunur.

Evet, modanın aşırı tüketimi de anoreksiya hastalığına sebebiyet verebilir. Vogue İtalya bunun bilincinde olduğunu kanıtladı.

Pek çok üreticinin yaptığı gibi, kötü yan etkilerine karşı gözlerini yummadı. Tüketicisinin de göz ardı etmesine imkan vermedi.

Demek ki; bilinçli tüketiciden önce, bilinçli üretici lazımmış!