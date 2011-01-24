Neymiş bu bekaret?

RTÜK açıklar: Muhteşem yüzyıl dizisinin yayınlanmasıyla birlikte izleyici şikayetleri de artarak devam etmiştir. Dizide hareme seçilen kızların bekaret kontrolleri yapılır. Diziye, ilk bölümü yayınlandıktan sonra 60 bin’den fazla şikayet gelmiştir.

İzleyenler, hatırlar: Hamamda vücut kontrolleri yapılırken, teker teker hepsinin itinayla bacaklar açılıp, bakılır. Bakire değillerse hareme alınmazlar. Ya saraydan gönderilir ya da başka işler verilir.

Kimi evlilik irdelenir: Tek kişilik haremlere de hala bakirelikle giriş hakkı kazanılır. Bekaret yoksa ne imza atılır ne evlilik yapılır…

Cemal Safi’den alıntı yapılır: "Her önüne gelen kızla yatma hayali kuran gençlerin, evleneceği zaman bakire kız beklemesinin mantığı çözülememiştir."

İntihara sürüklenen kızlar hatırlanır. Eski geleneklerin kanlı çarşafları serilir üzerlerine tek tek…

Lakin iki ayrı pencere vardır…

İlkinde manzara şöyledir:

“Bakire olmadığı iddia edilerek baba evine gönderilen Fatma intihar eder.”

“Babası Ayşe’nin hamile olduğunu öğrenince silahını eline alır.”

“Hülya düğününden bir sonraki gün eşi tarafından öldüresiye dövülerek sokağa atılır.”

Manzarası sevilmez bu pencerenin. Hemen kapatılır…

Diğer pencere açılır:

“15 yaşındaki liseli kız bebeğini çöpe atar.”

“13 yaşındaki çocuk kendisinden 10 yaş büyük kimseyle evlendirilir.”

“17 yaşındaki genç kız aile fertlerinin tacizine uğrar.”

Yine çekilir perdeler. Manzara yine karartılır.

Kimi bekaretler ahlaktır. Kimisi satılıktır. Kimi bekaretler hunharca alınır. Kimi bekaretler cahilce verilir.

Kadındır; bekareti için dövülür, öldürülür, tacize uğrar, kendini satar, başkalarına satılır. Kadındır, dayanamaz intihar eder.

Peki ya bu işin bekareti?

Hanidir?