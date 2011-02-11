Sevgi hazır. Ya siz?

Geriye dönüşün mümkün olmadığı, mutluluk ve hüzün periyodlarında geçiyor zaman. Onu durdurmak mümkün değil. O sadece yaşanır…

Yaşamak eylemi sevgiden doğar. Sevgiyle başlar ve sevgiyle yaşanmak istenir. Arayış bu yöndedir.

Arayış; kendini ifadedir. Kişinin kendisi için istediği neyse, yani arayışı ne olursa, kişiliği de onu yansıtır.

Ve mademki arayış sevgiye yöneliktir; insanın kendi içinde bulunan en baskın şeylerden biri sevgi değil de nedir?

Sevginin var olmadığı yer yok.

Alınan kararların, beklenen hayallerin, yapılan eylemlerin arkasında…

Yaşamın başlangıcında ve kendisinde...

Sevgi var!

***

Geriye dönüşün mümkün olmadığı, mutluluk ve hüzün periyodlarında geçiyor zaman.

Dualar ediliyor, birazcık sevgi için. Sevgisiz kalan gözler ıslanıyor. Sevgisiz hayatlar, durağan kalıyor.

Sevgiyi bulamayan kişilere, ne acıdır ki yalnızlık doğal geliyor.

Gerçek şudur ki;

Sevgisizlik, bir aldatmacadır.

Şimdi kalkın ve bakın sevdiğiniz kişiye. Ona sevgiyle baktığınızda göreceksiniz. Göreceksiniz ki sevgi hazır bekliyordur, insanın içinde bir yerlerde.

Sevginin, beklediği tek şey harekete geçmektir.

Bu sevgililer gününde ve yılın diğer tüm günlerinde:

Onu harekete geçirin!