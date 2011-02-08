Tek kişilik sohbet

Günümüz kadınının sahip olduğu hayat çok yoğun. İş saatleri dışında bir de sosyal ağı mevcut. Çoğunlukla sevdiklerine cömertçe zaman ayırıyor. Tabii ki evine ve varsa çocuklarına da…



Ya kadının kendisi, düşünceleri, hissettikleri, içinden geçenler ya da bastırmaya çalıştıkları?



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Nöro-psikiyatr Dr. Louanne Brizendine, bir kitabında kadınların günde 20.000, erkeklerinse 7.000 kelime kullanarak konuştuğunu paylaşmış. Üstelik bu istatistiği kadınla erkeği ayıran başlıca özelliklerin arasına katmış.



Genel olarak kadınlar, kendilerinden çok karşısındaki kişilerle rahatça iletişime geçebiliyor.



Diğer bir farklılık hakkında da şunları dile getirmiş: “Bir erkek, karşısındaki insan ağlamadıkça ya da çok üzgün olmadıkça onun neler hissettiğini anlayamaz. Ancak bir kadın ufacık bir mimik ya da bakıştan yola çıkarak karşısındakinin ruh halini çözebilir.”



Yani kadın en başta karşısındakini anlıyor ve empati duyuyor! Ancak ne yazık ki diğerleri tarafından aynı rahatlıkla anlaşılmıyor.



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Yapılan başka bir araştırma ise mutluluk üzerine:



Bu araştırmaya göre, gençlik yıllarında hayatlarında istediklerine ulaşan kadınlar erkeklere oranla daha mutluyken, ilerleyen yıllarda bu durumun tersine döndüğü görülüyor.



Anlaşılan o ki kadınlar zaman geçtikçe mutluluktan uzaklaşıyor. Hayallerinden ve kendisinden de...



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Günümüz kadını çok yoğun bir hayata ve pek çok olumlu özelliğe sahip. Çalışkan, üretken, cömert ve anlayışlı.



Eşine, çocuklarına, evine ve işine gereken özeni gösteren kadın, tüm bunlara rağmen her geçen gün mutsuzlaşıyor.



Ya kadının kendisi, düşünceleri, hissettikleri, içinden geçenler ya da bastırmaya çalıştıkları…



Onu kim dinleyecek?