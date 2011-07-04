İkili ilişkilerin en zorlarından biridir, uzak mesafe ilişkileri.

Normalde olduğundan daha fazla ödün ister. Güvene her şeyden çok ihtiyaç duyar. Çok daha hassas ve kırılgandır. Mücadele gerektiren bir doğaya sahiptir.

Bu ilişkiler, bitmeye daha yatkın görünüyorlar. Ancak yapılan araştırmalar, uzak mesafeli ilişkilerin yakın ilişkilere göre daha düşük bir oranda ayrılıkla sonuçlandığını gösteriyor.

Yakın ilişkilerin ilk ayında çiftler arasındaki ayrılık oranı %30 iken, bu oran uzak mesafeli ilişkilerde %27’ye düşüyor.

Bir sene boyunca devam eden yakın ilişkilerde %25 oranında ayrılık yaşanırken, uzak mesafeli ilişkiler %8 oranında ayrılıkla sonuçlanıyor.

Peki tüm zorluğuna rağmen, nasıl daha başarılı ilişkiler haline gelebiliyorlar?

Görülen o ki uzak mesafeli ilişki yaşayan çiftler, ihtiyaçları olan anlayış, güven ve bağlılığı diğer her şeyden daha fazla önemsiyorlar.

Romantizmle beraber, daha mantıklı kararlar ve adımlar gerektiren bu süreç, kişileri olumlu düşünmeye iten bir motivasyonu da içinde barındırıyor.

Psikoterapist Tina B. Tessina’ya göre, bu motivasyonu oluşturabiliyor olmak çok önemli. “İletişimde ne kadar başarılı olursanız, o derece motive hissedersiniz.”

Olumlu olmak ise daha sağlam bir beraberliğe liderlik ediyor.

Uzak mesafeli ilişki yaşayan çiftlere, psikologlar tarafından yapılan öneriler ise şu şekilde:

İlişkiyi hangi boyutta yaşadığınız ve gelecekteki beklentileriniz hakkında net olmanız çok önemli. Birbiriyle örtüşen beklentiler, ilişkinin ilerlemesi için gerekli temeli oluşturuyor.

Sürekli iletişimde olmak tarafları rahatlatıyor. Her gün en az bir kez, teknolojiyi kullanarak birbiriyle konuşan çiftler, uzak mesafeli ilişkiyi yürütmekte daha başarılılar.

Uzak olmanın getirdiği avantajları değerlendirmek, kişileri bireysel olarak rahatlatıyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla daha çok vakit geçiren ya da eğitim ve kariyerine zaman ayıran kişiler daha pozitif bir ilişki yaşıyorlar.

Birbirlerini kontrol altına almaya çalışmak yerine birbirlerine güven veren ve güven duyan çiftler, uzaklığın getirdiği çelişkileri çok daha rahat atlatıyorlar.

Bu tarz ilişkilerde süreci planlamak da önemli. Uzaklığın sona erdirileceği zamanı belirlemek çiftlerin ilişkilerine duydukları inancı çoğaltırken; net bir şekilde belirlenen hedefler, bu sürecin olabildiğince sağlıklı ve kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

Uzak mesafeli ilişkilerin zorlukları aynı zamanda başarılı bir ilişkinin anahtarları…

Çünkü içlerinde en olumlu kavramları barındırıyorlar:

“İletişim, olumlu düşünce, anlayış, karşılıklı güven ve netlik.”