Yeniye hazır olmak

İnsanların unuttuğu şeyler var. Çocukluk anıları değil bahsettiğim. Yetişkin ve yalnız zamanlarda duyumsanan türden hisler. Ya da kullandığınız eski parfümünüzün kokusu gibi şeyler...

Bir de kendini unutarak yapılanlar var. Çok çalışmak, çok sevmek, çok içmek, çok uyumak gibi. Aşırıya kaçan, huzursuz eden ama zor vazgeçilen alışkanlıklar. Oradadırlar ve onlar seçilir çünkü tanıdıktır. Tatmin edici olup olmadıklarına bakılmaz. Bu sorgu unutulur.

Yine de bir parça heyecan kapıları çaldığı anda ruhlarda hissedilir. Yeniye ve alışılmadığa ait olan o kıpırtıyı duyumsar insan. Bir saniyelik de olsa göz göze gelinir bu heyecanla ve yine yapılan eyleme geri dönülür. Ama içten içe biliniyordur ki bir adım ötededir o kıpırtı.

Kişiyi sarsarak uyandıracak olan beklenir. Tek bir adımlık mesafeye gitmek için dört ayak istenir. Bunlar bulunamazsa işlevsiz kalınır. Yine de azmin bulunduğu zamanlar da vardır. İçten merhabalar ceplere atılır ve mesafeler adımlanır. Hayat için “bir şeyler!” yapılır...

Yeni bir vizyona hazır, gülümseyerek karşılanır yeni olan. Bu yeni bir iş de olabilir, yeni bir aşk da yeni bir yıl da! Önemli olan, unutulan güzel duygularla beraber gelmeleridir. Yeni umutlarla ve yeni fırsatlarla…

Yine de zamanla unutur insan. Eski parfümünün nasıl koktuğunu unutur. Azimlerini unutur ya da eskiye dair olanları… Yeni olana hazır olmanın doğasındandır sadece.

Yeni yılınız kutlu olsun…