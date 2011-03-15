Zeki, Başarılı ve Bekar?

Eskiden zamanımıza kadar gelmiş bir söylem var: Erkekler, kendinden zeki kadınlarla evlenmez.

Yıllarca, erkeklerin, başarılı ve zeki kadınlar yerine evinin hanımı olan, uysal kadınları tercih ettiğine inanıldı.

Yeni haber: Artık bu değişiyor!

Şimdiki zamanda, kadınlar için, hem kariyer hem de iyi bir evlilik yapmak sadece bir hayal olmakla kısıtlı kalmıyor. Kadınlar vitrinlerini akademik sertifikalarla doldururken aynı zamanda çocuk sahibi olabiliyor. Böyle eşlere sahip olan erkekler de bu durumdan memnun görünüyorlar.

Yine de başarılı, zeki ve bekar kadınların, cevabından korktuğu soru bu: Yalnızlığa mahkum muyum?

Evet, hala belli bir kesim için geleneksel ev kadını modeli bir seçim sebebi. Ancak başarılı ve belli bir kariyere sahip erkeklerin, büyük bir bölümü, artık buna inanmıyor.

Dr. Christine B. Whelan’ın yaptığı araştırma da bunu destekliyor. 1970 – 1990 yılları arasında başarılı kadınların evlilikten uzak olduğunu ortaya çıkaran araştırma, aynı zamanda, son 20 yılda bu rakamın olumlu yönde değiştiğini gösteriyor.

Bunun nedeni, hızla gelişen bir bilgi toplumunda yaşamamız olabilir mi? Artık bireyler, cinsiyet sınırlamasından biraz daha dışarıya çıkarak, karşılarında bilgili ve başarılı kişiler görmek istiyor.

Üstelik, haklılar!

Görünen o ki erkekler, bu konudaki önyargılarını bir kenara bırakmaya başladılar.

Peki ya kadınlar? Yoksa hala yaptıkları kariyerin kendilerini yalnız bırakacağını mı düşünüyorlar?

Kadınların da bu konuda, korkularını yenerek, akademik ve profesyonel hayattaki başarılarına daha fazla sahip çıktığını hayal edin.

Sadece kadın olduğu için, yalnız kalmak uğruna da olsa başarıyı yakalayanların, mutlu bir evliliğe de sahip olabileceklerine inanması... Ne kadar değerli!

Sizce de bazı önyargılı yaklaşımları yenmenin, zamanı gelmedi mi?