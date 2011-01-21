Zihniyetini döverim!

İnsanlarda hala yaşayan, akıl almaz bir zihniyet var. Bu zihniyet kadına dayağı hak görüyor.

Kimilerine göre (!) istenmeyen davranışlarda bulunan, gidilmemesi gereken yerlere giden, konuşulmaması gerekenleri söyleyen kadınlar hala sopayla terbiye ediliyor.

Bir başkasına el kaldırmak, nasıl olur da bir insanın hakkı denebilir?!

Bir kadının eşi, ebeveyni, çocuğu olmak mı bu hakkı tanır insana? Televizyon dizilerinde bile kadına el kaldırılan sahnelerin bulunuyor olması bu yüzden midir?

İslamiyet’teki “Kadına dayak emrediliyor.” tartışması sayesinde kendisinde bu hakkı bulanların var olduğu da biliniyor.

Değildir. Dayak hak değildir!

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Dayak sadece can yakmıyor. Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları adı altında yapılan araştırmaya göre şiddete maruz kalan kadınların belli bir bölümü boşanmayı düşünüyor. İntiharı düşünen kadınların oranı ise %3’ten fazla.

Yine başka bir araştırmaya göre; Türkiye’de evli her 3 kadından 1’i şiddete maruz kalıyor. Evli olan her 5 erkekten 1’i ise eşlerine el kaldırmanın onlara verilmiş bir hak olduğunu iddia ediyor.

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Daha dün bu konuda 2 tane haber yapıldı:

Komşusundan sigara istediği için üvey oğlu tarafından hastanelik oluncaya kadar dayak yiyen bir annenin dramı vardı dün haberlerde. Yazılanlara göre ilk değil, belli ki son da olmayacak…

Diğer bir haberin konusu da evlenmeye hazırlanan iki çocuk annesinin, sevgilisi tarafından sürekli dövüldüğü için polise sığınması üzerine. “Ne olur bu kabus gibi adam için acil önlem alınsın” sözleri ile ifade verdiğini yazıyor.

Peki kimseye açılamayan ya da sığınamayan kadınlar? Bu kadınların yaşamaya devam ettikleri eziyete seyirci kalanlar?

Aslında odunun vurduğu yerden yüksek sesler çıkıyor.

Kulak tıkanmaması gereken bir çığlık sesi bu…

Siz de duyuyor musunuz?