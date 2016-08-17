Bağlanmaktan korkmak ve hipnoterapi

Bağlanma korkusu, kadın ya da erkek her yaştan bireyin karşılaşabileceği, yaşamındaki girişimlerini engelleyen veya devam eden ilişkilerini olumsuz şekilde etkileyen ve devam ettirmelerini zorlaştıran bir sorundur.

Bağlanma korkusu, uzun ilişki korkusu ya da evlenme korkusu olarak da isimlendirilir.

Bağlanma korkusunun nedenleri; özgürlüğün kısıtlanması, kişisel alanlardan taviz vermek ve finansal yükün altına girmekten kaçınmak olabilmektedir.

Birey, yalnızca karşısındaki bireyin, onun özgürlüğünü engelleyeceği için değil, karşısındaki bireye yoğun bir hisle bağlanacağından ve ilerleyen günlerde bu durumdan dolayı kırılmaktan korktuğu için de uzun süreli ilişkiden ve bağlanmaktan uzaklaşıyor olabilir. Bunun nedeni ise anne ve baba ile küçük yaşlarda yaşadığı bağlanmaların sağlıklı bir duygusal yakınlık oluşturacak bir zemine dayanmamış olması, yeterince ilgi görmemiş ya da ihmal edilmiş olması olabilir. Bunun yanında ailede anne babanın ayrılmış olması veya önceden yaşadığı ilişkinin kendisine hayal kırıklığı yaşatmış olması da bu korkuyu oluşturabilmektedir. Diğer bir sebebi de bireyin geçmişte yaşadığı yıpratıcı ve travma içerikli bir olay sebebiyle insanlara güvenmekte zorluk yaşaması ve tedirgin hissetmesidir.

Bağlanma korkusu; ayrılmaktan, kaybetmekten, mutsuzluktan, acı çekme, kaybetme veya terk edilme korkusundan da olabilir.

Bu tip bireyler bağlanmaktan korktukları için kimseyle bir bağ kuramazlar. Bu kişi aşık oldukları kişi de olsa durum aynıdır.

Terk edilmekten korkan kişilerin çocukluk dönemlerinde özellikle annesiyle olan ilişkisinde terk edilme gibi durumlar yaşamış olma ihtimali olabilir.

Bireyin çocukluğunda anne ve babanın aşırı kontrolcü ya da aşırı ilgisiz olmasından kaynaklanan sorunlar da kişinin ilerleyen yaşlarda problem yaşamasına sebep olabilmektedir. Çocuk bu anne baba tutumlarından dolayı kaçmayı öğrenir ve ilerleyen yaşlarında da bu öğrenmeyle devam ederek yaşadığı yoğun kaygıdan kurtulmaya çalışır.

İlişkide kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldıkları için ve bu kaygıdan kaçmak için, o kişiden uzak durmayı tercih ederler ve kendilerini duygusal konularda engellerler. İleri dönemlerde acı çekebileceğini de düşünerek kaygılarını pekiştirebilirler. Bu kişiler, yaşadıkları bu tip sorunlardan dolayı, uzun süreli ilişkilerden kaçarak, yüzeysel ve kısa süreli ilişkiler yaşarlar. Bu tip duygu, düşünce ve davranışlar karşı tarafı da olumsuz etkilemeye başlar, ilişki çıkmaza girebilir.

Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da geçmişinde, bağlanma korkusuna sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkartılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu