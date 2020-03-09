09.03.2020 - 14:45 |
Yay burcu olumsuz yönleri nelerdir?
Yay burcu olumsuz yönlerini bilmek onunla olan ilişkinize yön vermeniz konusunda size oldukça yardımcı olacak. Astrolog Tuğba Karadayı yay burcu olumsuz yönleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Yay burcu olumsuz yönleri arasında dağınık olması yer alır. Yay burcu hem istekleri hem de eşyaları konusunda oldukça dağınıktır. Dağınıklık konusu düşüncelerini bile etkiler.
Yay burcu olumsuz yönlerinden bir diğeri ise oldukça uçarı olması sayılabilir. Yay burcunun bu maceracı kişiliği onu zaman zaman zor durumlara sokar.
Bu heyecanlı yapısı onun sabit bir durumda kalmasını engeller. Bu neden ile yay burcunun olumsuz yönleri arasında sabit olamaması da yer alabilir.