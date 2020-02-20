Yayla çorbası tarifi - Yayla çorbası nasıl yapılır?
Kışın içinizi ısıtacak bir tarif yayla çorbası. Hem lezzetli hem nane ferahlığı olan yayla çorbası tarifi ile sevdiklerinizin içini ısıtabilirsiniz. Evinizde kolay yayla çorbası hazırlayabilirsiniz. Anne çorbası olarak bilinen yayla çorbası tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki, yayla çorbası nasıl yapılır? İşte yayla çorbası tarifi, yayla çorbası yapımı...
Kış aylarının vazgeçilmezi olan yayla çorbası tarifi ile sevdiklerinize harika bir çorba hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem nane ferahlığı olan yayla çorbasını evinizde kolayca yapabilirsiniz. Kolay ve pratik olan yayla çorbası tarifi için malzemeler oldukça basittir. Peki, evde yayla çorbası nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay yayla çorbası tarifi, yayla çorbası yapımı...
Yayla çorbası malzemeleri:
- 1 küçük fincan pirinç
- 7 su bardağı su
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- Yarım küçük fincan un
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- Tuz
- Nane
Yayla çorbası yapılışı - Yayla çorbası nasıl yapılır?
- Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçleri tencereye alın ve pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatın.
- Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta ve unu 1 su bardağı su ile çırpın.
- Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışımı ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
- Daha sonra kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın. Ayrı bir tavada erriğiniz yağa nane ekleyin ve çorbanın üstüne dökün.
- Ara sıra karıştırın ve altını kapatın.
Afiyet olsun!