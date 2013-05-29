Yaz aylarında hamilelik

Gebelik döneminin ilk 3 ayı ve son 1 ayının son derece zorlu geçtiğini belirten Uzmanlar, "Eğer gebeliğin ilk 3 ayı yaz ayına geliyorsa, anne adayı daha fazla zorlanabilir çünkü gebeliğin ilk 3 ayında bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık sorunları baş gösterir. Buna bir de aşırı sıcak hava eklendiğinde problemler daha şiddetli yaşanabilir. Anne adayları gebelik döneminin ilk 3 ayında yaz dönemindeyse kendilerini sıcaktan, güneşten uzak tutmalı. Anne adayları yazın dışarı çıkarken ince, açık renk giysiler tercih etmeli. Mümkünse öğle ile akşam saatleri arasında güneşten korunmak için yüksek faktörlü kendi cilt tiplerine uygun koruyucu kremler kullanılmalı. Vücudun sıvı ihtiyacı artacağından günde en az 10 bardak su tüketmeleri gerekir. Çok sıcak günlerde veya egzersiz yaparken bu ihtiyaç 15 bardağa kadar çıkmaktadır. Böylece gebeliğin ilk aylarında sık karşılaşılan hipotansiyon önlenmiş olur. Hamileler için en ideal egzersiz yüzmek. Temizliğinden emin olunan havuz ve denize güneşin dik gelmediği saatlerde rahatlıkla girilebilir. Yüzmek ve duş almak gebeliğin son aylarında oluşan gece uykusuzluğuna da iyi gelecektir ama imkanı olmayanlar için günün erken saatlerinde yapılacak hafif tempolu yürüyüşler faydalıdır. Sıcakta terlemeyle beraber nemli kalan bölgelerde enfeksiyon artış dikkat edilmeli ve sık aralıklarla ılık duş almak, iyi kurulanmak gerekmektedir" dedi.



Yolculuk ve tatil için, doğuma yakın haftalarda uzun yolculuklardan kaçınılması gerektiğinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, "Yapılan araç seyahatlerinde mümkünse arka koltukta uzun oturuş pozisyonunda ve bacakları yerden kaldırarak yolculuk edilmesi uygundur. Mümkün olmuyorsa seyahat esnasında 2 saatte bir mola vererek ve kısa yürüyüş yaparak bacaklarda oluşabilecek ödem azaltılabilir. Yolculuk esnasında bacak germe egzersizleri yapılabilir" diye konuştu.



Beslenmede sıvının yanında az yağlı ve az tuzlu yiyecekleri tavsiye eden uzmanlar, "Gebelikte özellikle ilk aylarda kokulara karşı bir hassasiyet artışı olur, bu da bulantı ve kusmaları artırır. Bunun için özellikle mutfak kokuları ve ağır parfümlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bu dönemi katı, kuru, yağsız gıdalarla geçirmeye çalışın. Yazın rahatlıkla bulunabilecek taze sebze meyve en ideal besinlerdir. Protein desteği için et, süt, yoğurt unutulmamalı. Sık sık ve az az yemek gebelikte mide şikayetlerini azaltır” diye konuştu.