Yaz gebeleri için uyarılar

Gebelik, yazı olduğundan daha sıcak hale getirebilir. Ancak ekstra önlemler alarak hem kendinizi hem bebeğinizi koruyabilirsiniz. Alınacak küçük önlemler, büyük sorunların oluşmasına engel olacaktır. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelere tavsiyelerde bulundu.

Gölgedeyken bile güneş koruyucu kullanın

“Gebelik ısıya karşı daha az toleranslı olmanıza neden olur. Çünkü gebelikte değişen hormonlara bağlı olarak vücut ısısı normalden biraz daha yüksektir. Bu da ısıya daha tahammülsüz olmanıza neden olur.

Gebelik süresince güneşe maruz kalma konusunda aşırı dikkatli olmak gerekir. Çünkü güneş vücut ısısında aşırı artışa ve sıvı kaybına yol açabilir. Bu nedenle gölgedeyken bile güneş koruyucu kullanmalısınız. UV ışınları “cholasma” denen gebelik maskesi oluşumuna, yüzünüzde ve kollarınızda gebelik boyunca devam edebilen koyu renkli lekelerin ortaya çıkmasına neden olur.

Yürüyüşe çıkın

Yürüme her yaştan ve her kondisyondan anne adayının yapabileceği türden bir egzersizdir. Düzenli yürüyüşler direncinizi ve gücünüzü artırır. Bunun için doktorunuzun öngördüğü bir risk yoksa yürüyüş programına günde 15 dakika ile başlayıp, haftada yüzde 5-15 kadar bu süreyi artırabilirsiniz. Gebeliğin son 3 ayına gelindiğinde günde 45 dakika yürüyüş yapılabilir. Yürüyüş için ya sabahın erken saatleri ya da akşam saatleri tercih edilmelidir.

Su jimnastiği yapın

Su içinde yapılan egzersizler özellikle anne adayları için çok uygundur. Çünkü eklemlere daha az yük biner. Suda egzersiz yaparken karın kaslarınız uzar ve güçlenir. Çünkü dengenizi korumaya çalışırlar. Ayrıca suyun kaldırma kuvveti hareketleri kolaylaştırır ve daha rahat yapabilmenizi sağlar. Sudaki egzersiz sonrası adeta masaj yapılmış kadar rahatlarsınız.

Uygun giysiler tercih edin

Havuz veya deniz için hem göğüsleri hem de karın bölgenizi destekleyen mayo ya da bikinileri tercih edin. Günlük giysilerde ise pamuklu kumaşlar ve açık renkler tercih edilmelidir. Kıyafetler bol olmalıdır. Ayrıca uygun ayakkabı da çok önemlidir. Mümkünse yarım numara büyük ayakkabı almak ileriki dönemlerde daha rahat etmenizi sağlar.

Fırın yemeklerinden uzak durun

Özellikle artan ısı ve gittikçe büyüyen karnınız sayesinde serinlik hissi gittikçe uzaklaşır. Bu nedenle fırın yemeklerinden uzak durun ve farklı tatları deneyin.

Değişik meyvelerle yapılan taze karışımlar hem serinletici hem de susuzluk gidericidir. Asla ara öğünleri atlamayın. Özellikle spor öncesi ve sonrası sıvı ihtiyacını da karşılayacak atıştırmalıklar hazırlayın.

Dinlenmeye zaman ayırın

Yüksek ısı ve nem bacaklarınızda, bileklerde ve ayaklarda şişmeye neden olur. Gün içinde mutlaka 30-60 dakika istirahat edin ve ayaklarınızı yukarıda tutun. Uyurken de bacaklarınızı yukarda tutacak ve destek olacak şekilde bir yastık kullanabilirsiniz.

Tatile çıkın

Aklınızda yapılacak birçok iş, haftalardır alışveriş yapmanıza rağmen hala bebeğinizin pek çok eksiği olsa da lütfen eşinizle beraber hoş zaman geçireceğiniz ve baş başa kalabileceğiniz bir tatil programı yapın. Büyük gün gelmeden çıkacağınız bu tatil hem ilişkinizin güçlenmesini hem de rahatlayıp sakinleşmenizi sağlayacaktır.

Sıvı kaybı ve sıcakta baygınlık durumunda



Önlem: Günde en az 8 bardak su için. Çok sıcak ve çok terliyorsanız gölgede kalın.

Tehlike işaretleri: Yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, kusma ve kasılmalar.

Ne yapmalı? Bol sıvı takviyesi, gölgede istirahat. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Düşme ve bel bölgesinde travma

Önlem: Tenis, voleybol, futbol, dalma, sörf ve at binmekten kaçınmalı.

Tehlike işaretleri: Kasılmalar, vajinal kanama, su gelmesi.

Ne yapmalı? Acil servise veya doktorunuza başvurun.