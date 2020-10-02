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02.10.2020 - 14:00 |

Yaz Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Karpuz ve kavun, yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında gelmektedir. Patlıcan, taze fasulye ve bezelye yemekleri sıklıkla tüketilirken sivri biber, rezene ve dereotu da salatalarda kullanılıyor. Fındık ve ceviz ''kuru yemiş'' değil ''meyve'' olarak tanımlanmaktadır. Bu meyvelerin hasadı Ağustos ayında yapılır. Yaz meyveleri ve sebzeleri nelerdir? Sizin için derledik.

Yaz Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?
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Beslenme uzmanlarına göre yaz meyveleri başka mevsimlerde tüketilmemelidir. Mevsiminde yenmeyen meyvelerin birçoğu anormal bir büyüklükte olur ve insan sağlığına zararlıdır. 

 Yaz Meyveleri ve İsimleri Nelerdir? 

 1- Kiraz - Vişne

 Kırmızı renkli tüm meyveler kan yapıcı özelliğe sahiptir. Kiraz ve vişne vücuda zararlı olan maddelerin çok daha kısa sürede atılmasını sağlar. Kiraz sapından yapılan çaylar prostat ve regl ağrılarını azaltır. 

 2- Karpuz

 En sulu meyvelerden biridir. Vücudun şeker ihtiyacını karşılar. Yağ birikimini önleyen karpuz, diyet yapan kişiler tarafından da sıklıkla tüketilir. 

 3- Kavun

 Kalp sağlığına iyi gelen kavun tam bir C vitamini deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini arttırır. 

 4- Yeşil Erik

 Lif açısından zengin meyvelerden biri olan yeşil erik, diş yaralarına iyi gelir. 

 5- İncir

 En sevilen yaz meyvelerinden biri olan incir sadece Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Diğer tüm meyveler gibi incir de sadece yaz mevsiminde tüketilmelidir. 

 6- Üzüm

 Üzümde en çok magnezyum ve fosfor mineralleri yer alır. A ve C vitamini açısından da zengin olan üzün, en kuvvetli anti-oksidanlardan biridir. Kanser riskine karşı doğal bir koruyucudur. 

 7- Karadut 

 Son yıllarda daha çok tüketilen karadut, özellikle çocuklar tarafından tüketilmelidir. Yüksek miktarda kalsiyum içerdiği için kemiklerin daha hızlı gelişmesini sağlar. 

 Yaz Sebzeleri ve İsimleri Nelerdir? 

 1- Sivri Biber

 Acı - Tatlı - Yaprak Derme ve Hibrit gibi çeşitleri olan sivri biber, düşük kalorili olduğu için de sıklıkla tüketiliyor. Acı biberler, metabolizmayı hızlandırır ve iştah açar. 

 2- Enginar

 Enginar, sağlığa en faydalı yaz sebzelerinden biridir. Kötü kolesterolün atılmasını sağlar ve hazmı kolaylaştırır. Tıpkı sivri biber gibi düşük kalorili olduğu için, beslenme uzmanları tarafından da sıklıkla tavsiye edilir. 

 3- Taze Sarımsak

 Taze sarımsak, diğer sarımsak türlerine oranla daha faydalıdır. ''Allium sativum'' içerdiği için kalp krizi riskini azaltır. 

 4- Börülce

 Potasyum ve protein bakımından zengindir. Bağırsakta biriken kötü gazların atılmasını kolaylaştırır. 

 Rezene, bakla, ıspanak ve domates de yaz sebzeleri arasında yer alır. 

 

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