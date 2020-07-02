Yazın tatlıyla uğraşmak istemeyenler dikkat! İşte çok pratik unsuz ve şekersiz 3 tatlı tarifi

Sıcak havalarda muftakta uzun saatler kalmayı kim ister ki? Özellikle bu havalarda canınız tatlı çekiyorsa ve pratik tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem unsuz hem şekersiz hem de kısa sürede hazırlayabileceğiniz 3 tatlı tarifine yer verdik. Bu tarifleri evinizde ulaşabileceğiniz kolay malzemeler ile hazırlayabilirsiniz. İşte unsuz ve şekersi pratik 3 tatlı tarifi...

Sağlıklı toplar





Malzemeler:

-1 su bardağı kuru üzüm

-1 su bardağı ceviz

-1 portakal kabuğu

-2 yemek kaşığı bal

Kaplamak için:

Susam, rendelenmiş hindistan cevizi veya kakao tozu

Nasıl yapılır?

Kuru üzümle mutfak robotunda küçük parçalara ayırın. Ardından içine balı, cevizi ve portakal kabuklarını ekleyin. İyic karıştırın ve eliniz ıslatarak toplar halinde yuvarlayın. Dışını hindistan cevizi, susam ya da kakao tozuyla kaplayın. Buzdolabında 2-3 saat kadar soğutun. Daha sonra servis edebilirsiniz.

Yoğurtlu meyve salatası





Malzemeler:

-2 muz

-1 büyük portakal

-1 kivi

-1 trabzon hurması

-2 tatlı elma

-1 su bardağı yoğurt

-1 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için:

-Birkaç taze nane yaprağı

Nasıl yapılır?

Tüm meyveleri uygun şekilde yıkayın ve kurulayın, soyun ve eşit büyüklükte küpler halinde kesin. Elmaları eklemeden önce limonu suyunu ekleyin. Meyveleri bir kaseye aktarın ve üzerine yoğurdu ekleyin. Nane yapraklarıyla süsleyin. Dondurma kaselerinde servis edebilirsiniz.

2 malzemeli bar





Malzemeler:

-200 gram kabuklu çiğ ayçekirdeği

-4 yemek kaşığı bal

Nasıl yapılır?

Öncelikle ayçiçeği çekirdeklerini bir tavada kavurun. Daha sonra balı dikkatli olacak şekilde tamamen eriyene kadar ısıtın. İçerisine çekirdekleri ekleyin ve 15 dakika kadar karıştırın. Tepsiye ya da borcama karışımı döküp yayın. Donmadan önce uzun şeritler halinde bıçak yardımıyla kesin. 30 dakika kadar dinlendirin.