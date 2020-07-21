Yeni ay'da yeni başlangıçlara hazır mısınız?

Yükselen Koçlar

Altı ay boyunca Mars sizin burcunuzda. Sizlerin 10.evini Oğlak burcu kesiyor ve gezegen yoğunluğunuz burada. Asıl kırılma noktanız 10.eviniz. İş kurmalısınız, sosyal statünüzü ortaya çıkartmanız lazım. Topluma açıldığınız alan ve topluma açıldığınız yerlerde kendinizi ortaya çıkarttığınız müddetçe kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Temmuz Ayında bu konularla ilgili aileden destek görebilirsiniz. Ev ve korunaklı alanlarınızı güzelleştirir ve çaba sarf ederseniz ailenizin desteği kaçınılmaz olacak.

Yükselen Boğalar

Uranüs bildiğiniz gibi sizlerin yükseleninde. Etkisi devam ediyor olacak. Fakat toprak etkisini artık su enerjisi ile dengeleyeceksiniz. İşin içerisine duygular girmeye başlayacak. Tatil programları yapmak isteyenleriniz var ise yakın arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz bu ay. Kardeşler, yeğenler, kuzenler, yakın aile dostlarınızla birlikte de tatil programları yapabilir yeni keşif alanları yaratabilirsiniz. Temmuz ayında tuhaf gelse de yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz. Akademik göstergeler de söz konusu. Kendinizi geliştirmek, ufkunuzu genişletmek isteyebilirsiniz. Hayatın farklı tatlarına ilginiz çekilebilir. Kendinizle kalıp ben her şeyi bilirim tavrından kendinizi uzaklaştırmalısınız. Yani biliyorum ki bu istediğim olmayacak, eminim tavrından uzaklaşalım. Kuzey düğüm ikizlere yönelelim ve soru sormaya başlayalım. Olayın özündeki mantığı çözmeye çalışalım. Bu durumu çözüme kavuşturduğumuzda yeniliklere adapte olabileceğiz.

Yükselen İkizler

Venüs şu an yükselen burcunuzda. Dış görünüşünüzü, imajınızı değiştirme potansiyeline sahipsiniz. Bir Retro atlattınız. Daha önceden yaptığınız işleri şimdi tekrar düzenlemeye değiştirmeye çalışabilirsiniz. Sizin için Temmuz ayı bu şekilde düzenlemelerle geçebilir. Örnekleyecek olursak prim vermiş olduğunuz kişinin arkanızdan işler çevirdiğini görebilir ve bu konularla uğraşabilirsiniz. Dedikodulara maruz kaldıysanız bu konularla da uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Eğitimlerinizi tekrar düzenleyebilirsiniz. Hayatınızdaki keyif alanlarını yeniden programlamak için önemli bir Temmuz ayı yaşayacaksınız. Borçlar, ödenekler, alacaklar ve başkalarıyla ortaklaşa, müşterek kazançlarınız, başkalarının kaynaklarını yönetmek hususunda da vurgular söz konusu olabilir. Para kazanç kapılarınızın açılabilme potansiyeli söz konusu! Güzel etkiler geliyor dikkatli olmalısınız. Sadece kazan kazan durumları yaratmak fayda sağlayacak. Çünkü 8.evinizde toplaşan önemli gezegenler başkalarının kazançları, başkalarının paraları demek olduğundan iki katı kazançlar için anlaşmalar içerisine girebilir ve kazancınızı paylaşabilirsiniz. İlişkiler konusunda ilerleyen dönemlerde Ağustos gibi bir şeyler değişebilir. Bu sürece kadar gelip geçici ilişkiler söz konusu olabilir. İlişkisi olanlar ise yeni birlikte girişimler, aktiviteler yapabilirler birlikte. Ağustos döneminde ilişkiler anlamında sorumluluklar ön plana gelebilir.

Yükselen Yengeçler

En çok vurgunun sizde olduğunuz söyleyebiliriz. Güneşin odaklanma enerjisi sizin burcunuzda oluyor. 22 Temmuzdan sonra Güneş artık Aslan burcuna geçecek. Yani sizin 2.evinize para evinize geçecek. Para alanlarınıza odaklanacaksınız. Parasal kaynaklarınızı genişletmek ve daha iyisi için neler yapabileceğinize odaklanacaksınız. Yaklaşık 10-15 gün kendinize zaman verin alışverişlerinizi bekletin. Yengeç Oğlak aksınızda Jüpiter, Plüton ve Satürn karşıtlıkları yaşayacağız. Sizler daha çok etkileneceksiniz. Kendinizden ödün mü veriyorsunuz? İlişki anlayışınız bir kişi olsun tek olsun düşüncesindesinizdir. Sevgilisine, eşine kızan bir yengeç burcu akşam yemek saatinde kızmış dahi olsa birliğin bozulmasını istemezler. Tek olsun benim olsun düşüncesiyle hep aldatılırsınız ve bu konuyla ilgili de sınanırsınız. Bu süre zarfında yapamadığınız ama yapmanız gereken her ne varsa artık yapmalısınız. Sınır mı koyacaksınız, bitirecek misiniz, başlatacak mısınız? Artık bunları da yapmanız için uğraşıyor olacak Temmuz ayı. İlişkiler anlamında Venüs Yengeç burcuna geçtiğinde ki bu Eylül’e kadarki süreçte kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Yükselen Aslanlar

Temmuz ayının 22 sinden sonra hayatınızın yönü değişiyor olacak. Çok çalıştığınız için tatile ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Değer yargılarınız ile ilgili çok fazla sınandınız. Buna rağmen tatili hak etmiyorum diye de düşünebilirsiniz. Genel anlamda kafanızı dağıtmanız ve rahatlamanız gerekiyor. Çünkü tüm gezegenler 12.evinizde. Yeni ay da orada gerçekleşecek yani 12/6 ekseninde. Bu eksende gerçekleşeceği için özellikle sağlık problemleri yaşamamak adına da tatil yapmanız gerekiyor. Deri, diş, iskelet, kas sistemleri ile ilgili problemlerle karşılaşılabilir. İçsel dünyanızla baş başa kalmalısınız. 22 Temmuz itibariyle Güneş sizin evinize girdiği an ki derecesel anlamda da beklemeyin diyebiliriz. 0 derece ile etkisi başlayacaktır. Sabır önemli Temmuz ayında! Ayrıca Ağustos döneminde sorumluluklar artıyor.

Yükselen Başaklar

Başaklar zorlu bir dönemden geçtiniz. Satürn’ün tekrar Oğlak burcuna geçişi aşk, yuva, ilişkiler, çocuk, risk, girişimcilik, atılım, tatil planlarınız, yakın akranlarınız ve iş süreçleriniz tüm bunlar için yarıda kalan eksik kalan ne varsa bunları tamamlamanız için tüm gezegenler 5.evinizde. 5.evinizde tekrardan yapılandırmanız gereken ne varsa o konuları yapılandırmalısınız. Koç burcunda ilerleyen Mars’ın etkilerinde de korkmamalısınız. Koç burcunun anticiası Başak burcudur. Başak burcunun içerisinde biraz olsun koç burcu vardır. Başak burcunun her şeyi incelemesi ve detaylandırması biraz da Koç burcundan geliyor. Detaya inmeniz için kesmeniz, bölmeniz gerekir bu enerji de Koç burcundan geliyor. Ateş elementi ve toprak elementi birbiriyle düşman olduğundan sizi risk almaya, girişimde bulunmaya sevk edecek ve bu durum size fayda sağlayacak.

Yükselen Teraziler

Sevgili teraziler önemli bir dönemdesiniz. Altı ay boyunca Mars’ın Koç burcundaki etkisi ilişkiler evinizde kalacak. Topluma açılıyorsunuz. Yaptığınız her şeyi görünür hale getiriyorsunuz. Satürn’ün de etkileşiminden korkmamalısınız. Satürn Terazi burcunda yüceldiği için aşinasınızdır. Güzellik algısını Satürn tarafından görürüz bizler. Mesela dişlerimiz(Satürn) güzelse, güzeldir insan. Sorumluluklarını yerine getiriyorsan dış görünüşünüzü el-ayak bakımı, saçlarınız vb. gibi güzelsinizdir, algı o yönde çalışır. Kendi hayatınızın sorumluluğunu almaya başlayacaksınız. Yapılan işler, organizasyonlar iptal olmasına rağmen güzel günler bekliyor artık sizleri. Var yemez enerjisiyle karşı karşıya geldiniz. Alacaklarınız vardı alamadınız gibi durumlar artık çözüme ulaşıyor olabilir. Belki yine hızlı çözümlenmeyebilir fakat çözüme ulaşmanın filizlerini göreceksiniz. Temmuz ayı buraları tetikleyecek.

Yükselen Akrepler

Yönetici gezegeniniz olan Mars Koç burcunda ve başka bir yönetim alanında. Zorlu bir süreç çünkü sizi görmüyor. Akrep ve Aslan etkisinin sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. 22 sinden sonra zorlu bir serüven başlıyor olacak. Fakat güvence alanlarınız oluşacak. Bu ayı bir sonraki hamlelerinizle değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki ay sevgi ve aile enerjisine çok ihtiyacınız olacak. O sebeple bu ay aile ve ilişkileri küstürecek durumlardan uzak durmalısınız.

Örnek verecek olursak, aile büyüklerimizde bir sağlık problemi nüksettiğinde kardeşlerinizle aranız bozuksa aramakla ilgili çekincemeleriniz oluşabilir. Temmuz ayında ağırlıklı olarak evinizle ilgilenmelisiniz. Evinizin boyası-badanası gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yakın akranlarla birlikte olmak, içe çekilmek bu dönem fayda sağlayacaktır. Oğlak burcu 3.evinizden sizleri destekliyor ve sosyal iletişim ve eğitim konularına daha çok eğilim gösterebilirsiniz. Sosyal medyayı kullanmak ve yeni iletişim sahaları geliştirmek iyi gelecek. Hasetlik yapmamaya özen göstermelisiniz.

Yükselen Yaylar

Yapılan grup aktivitelerinde sorunlar çıkabilir. Yapılan organizasyonlarda iptaller söz konusu olabilir ve programı tek başlarına yapmak zorunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerdeki iletişimleriniz çok yoğun olabilir bu dönem. Arada kalmalar söz konusu olabilir. Hayatınıza biraz kayıp enerjisi getiriyor bu yeni ay. Hırsızlıklar, para kaybetmelere ve unutkanlıklara dikkat etmenizi önereceğim. Öte yandan vefalı olmaya özen göstermelisiniz bu ay ve beklentiye girmemelisiniz.Para harcamaktan korkmamalısınız bu dönem. Yeni girişimler yeni başlangıçlar söz konusu olacak bu 14 günlük serüvende. Yeni gelen tekliflere hemen cevap vermek yerine ve direk hayır cevabını vermek yerine, kendinize süre tanımalı ve düşüneyim diyebilmelisiniz.

Yükselen Oğlaklar

Oğlak enerjisinde zaten artık sonlanma enerjilerini yaşıyorsunuz. Bu yıl için oğlaklar için zorlu diyorduk ve artık ikinci yarıda rahatlayacağınızdan bahsetmiştik. Tabi ilk yarıyı iyi değerlendiren oğlaklar için geçerliydi bu durum. Tabi sizler için zaman mevhumu çok önemli fakat sizler için süreç diğer burçlara nazaran daha geç işliyor maalesef.

Sabırlı olmak “geç olsun, güç olmasın” durumları sizler için geçerli olan. Başka türlü zirvenin tadını çıkartamayacağını hatırlatmalısınız kendinize. Sizlerin her şeyi görüyor olmanız ağır adımlarınıza bağlı. Venüs’ün Yengeç burcuna girmesi ile birlikte çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi.

Bu durum artık siz bir şey yapmadan, birçok şey gerçekleşiyor olacak. Artık ilişkiler hususunda kararlar almak durumunda kalacaklar. Yeni ay 7.evinizde gerçekleşiyor. Olumlu ya da olumsuz artık bir karar vermeniz gerekecek. Kime güveniyorsunuz, kime vekaletinizi veriyorsunuz bunları tekrardan bir göz gezdireceksiniz.

Yükselen Kovalar

Sizlerin artık yapacağınız hamleler ve stratejiler değişiyor. Temmuz ayında artık kendi senaryonuzu yazabileceksiniz. Bu ay artık kendi istediğiniz şeyi yapabilecek güce ulaşacaksınız. Arkadaşlık ilişkileriniz ve sosyal ortamlarınızı değiştirebilirsiniz. Sorumluluk alanlarınızda birazcık daha güvencelere sahip olabileceksiniz. Ya devredeceğiz ya da kendimiz çözümleyeceğiz. Yeni ay 6/12.evinizde gerçekleşeceği için bağışıklık sistemimize ve sağlığımıza özen göstermeliyiz. Sudan gelen sıkıntılarla ilgili kendinizi gözlemlemelisiniz. Duygularınızı açamıyor aktaramıyor olabilirsiniz. Evlerinizde su tesisatları ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Temmuz ayı sizler için iç gözlem ayı diyebiliriz. Oyunu kurallarına göre oynarsanız Temmuz ayı sizi destekliyor olacak.

Yükselen Balıklar

Sevgili balıklar Ağustos ayınız çok daha keyifli geçeceğini söyleyebiliriz. Temmuz ayı gözünüzü korkutmasın tabi ki destekleyici açılar var. Yeni ayın su elementi vurgusu ve toprak elementi de sizleri destekliyor. Geçtiğimiz yaza nazaran bu yaz daha iyi olacak diyebiliriz. Temmuz ayında dikkat edilmesi gereken alan Koç etkileşimi. 2.ev vurgusu para kaynakları. Mars çünkü 2.evinizde. Para kazanmak istiyorsanız para harcamalısınız. Bazı durumlarda elinizi korkak alıştırmamalısınız. Değer görmek istiyorsanız kaybetmeyi göze almalısınız. Oyunu kuralına göre oynamalısınız. Yeni ay 5.evinizde gerçekleşiyor. Çocuklarınız var ise çocuklarla ilgili konularda yenilikler, tatil planları, hobileriniz, spora başlamak gibi etkileşimler söz konusu olacak. Daha çok tanıdık aşina olduğunuz kişilerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Daha çok size güven veren kişilerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz.