Yeni dengeler gelişmeye başlıyor!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen Güneş tutulması ile birlikte yeni dengeler gelişmeye başlıyor. Tutulmalar ani olaylara, çevresel değişikliklere işaret ederler. Bu dönemde kendi iç dünyamıza, sevdiklerimize, ailevi konulara daha fazla zaman ayırmak isteyeceğiz. Aynı zamanda geri gitmeye başlayan Merkür iletişim, konuşmalar ve görüşmeler düzeyinde belirsizliklerin ya da kimi zaman eksiklerin olduğu durumları gündeme getirebilir. Karar verebilmek için daha çok düşünmek, hatta hissetmek durumundayız. Bu hafta 25’inde Venüs’ün de düzgün harekete dönmesi, aşka ve ilişkilerimize yeni bir bakış açısı ile bakabileceğimizi anlatıyor. Yepyeni koşullar gelişmekte.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
21 Haziran Pazar
Güneş tutulması altında duygusal alanda sizi hassas kılan konular öne çıkabilir.
22 Haziran Pazartesi
Yeni bir haber eşliğinde harekete geçebilirsiniz. Sezgileriniz size yol gösterebilir.
23 Haziran Salı
Günün ilk yarısında, özellikle öğle saatlerinde daha sabırlı ve sorumlu davranmak gerekebilir.
24 Haziran Çarşamba
Bugün kararlı da olsanız, planlarınızda bazı esneklikler geliştirmeniz olumlu sonuçlar getirecek.
25 Haziran Perşembe
Biraz daha sabırlı davranmak, değişen koşullara adapte olmak gerek. Kişisel inat zararlı olabilir.
26 Haziran Cuma
Daha pratik ve becerikli olabileceğimiz bir gündeyiz. Kimi zaman şartlara uyum göstermek durumundayız.
27 Haziran Cumartesi
Bugün gereksiz, akılsız durumlar yüzünden kendimizi huzursuz edebilir ve duygusal alanda karmaşık durumların içine girebiliriz.