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HaberlerAstroloji Haberleri Yeni dengeler gelişmeye başlıyor!
20.06.2020 - 00:00 |

Yeni dengeler gelişmeye başlıyor!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Yeni dengeler gelişmeye başlıyor!
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Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen Güneş tutulması ile birlikte yeni dengeler gelişmeye başlıyor. Tutulmalar ani olaylara, çevresel değişikliklere işaret ederler. Bu dönemde kendi iç dünyamıza, sevdiklerimize, ailevi konulara daha fazla zaman ayırmak isteyeceğiz. Aynı zamanda geri gitmeye başlayan Merkür iletişim, konuşmalar ve görüşmeler düzeyinde belirsizliklerin ya da kimi zaman eksiklerin olduğu durumları gündeme getirebilir. Karar verebilmek için daha çok düşünmek, hatta hissetmek durumundayız. Bu hafta 25’inde Venüs’ün de düzgün harekete dönmesi, aşka ve ilişkilerimize yeni bir bakış açısı ile bakabileceğimizi anlatıyor. Yepyeni koşullar gelişmekte.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

21 Haziran Pazar

Güneş tutulması altında duygusal alanda sizi hassas kılan konular öne çıkabilir.

22 Haziran Pazartesi

Yeni bir haber eşliğinde harekete geçebilirsiniz. Sezgileriniz size yol gösterebilir.

23 Haziran Salı

Günün ilk yarısında, özellikle öğle saatlerinde daha sabırlı ve sorumlu davranmak gerekebilir.

24 Haziran Çarşamba

Bugün kararlı da olsanız, planlarınızda bazı esneklikler geliştirmeniz olumlu sonuçlar getirecek.

25 Haziran Perşembe

Biraz daha sabırlı davranmak, değişen koşullara adapte olmak gerek. Kişisel inat zararlı olabilir.

26 Haziran Cuma

Daha pratik ve becerikli olabileceğimiz bir gündeyiz. Kimi zaman şartlara uyum göstermek durumundayız.

27 Haziran Cumartesi

Bugün gereksiz, akılsız durumlar yüzünden kendimizi huzursuz edebilir ve duygusal alanda karmaşık durumların içine girebiliriz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Hafta sonunda elinizdeki imkanları daha iyi değerlendirmeye bakın. Aynı zamanda kazançlı çıkabileceğiniz olanaklar elde edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcı çalışmalar, keyifler ve sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz zamanlar getiriyor. Aynı zamanda verimli de olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonunda Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda yapabileceğiniz çok şey var. Kendinizle ilgili konulara daha odaklı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde biraz daha düşünceli ve hassas olabilirsiniz. Kendi duygularınıza daha çok eğilmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonunda arkadaşlarınızla olmak ve destek görmek güzel olacak. Duygularınızı olumlu kılan fırsatlar var.Devamını Oku

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Bugün

Sürekli hareket halinde olabilir ya da evle ilgili işlerle ilgilenebilirsiniz. Gününüzü daha iyi planlamaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmak için güzel bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklarla ilgili uğraşlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde sizi duygusal açıdan huzursuz eden bazı konular olabilir. Başkaları ile daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde eşinizle ya da yakın arkadaşınızla ilgili gelişmelere daha çok kulak kabartabilirsiniz. Dikkatli bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcı çalışmalar, keyifler ve sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz zamanlar getiriyor. Ancak düzene sokmanız gerekebilecek ufak tefek işler de çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonunda çocuklarla, sevdiklerinizle eğlenceli konular gündeme gelebilir. Kendinizi ortaya koymanız zor olmayacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün görüşmeler, ziyaretler ve sohbetler açısından güzel. Yakın çevrenizde hareketli saatler, değişiklikler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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