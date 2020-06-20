Yeni dengeler gelişmeye başlıyor!

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Hafta sonunda elinizdeki imkanları daha iyi değerlendirmeye bakın. Aynı zamanda kazançlı çıkabileceğiniz olanaklar elde edebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaratıcı çalışmalar, keyifler ve sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz zamanlar getiriyor. Aynı zamanda verimli de olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunda Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda yapabileceğiniz çok şey var. Kendinizle ilgili konulara daha odaklı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde biraz daha düşünceli ve hassas olabilirsiniz. Kendi duygularınıza daha çok eğilmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunda arkadaşlarınızla olmak ve destek görmek güzel olacak. Duygularınızı olumlu kılan fırsatlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sürekli hareket halinde olabilir ya da evle ilgili işlerle ilgilenebilirsiniz. Gününüzü daha iyi planlamaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmak için güzel bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklarla ilgili uğraşlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde sizi duygusal açıdan huzursuz eden bazı konular olabilir. Başkaları ile daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde eşinizle ya da yakın arkadaşınızla ilgili gelişmelere daha çok kulak kabartabilirsiniz. Dikkatli bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaratıcı çalışmalar, keyifler ve sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz zamanlar getiriyor. Ancak düzene sokmanız gerekebilecek ufak tefek işler de çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunda çocuklarla, sevdiklerinizle eğlenceli konular gündeme gelebilir. Kendinizi ortaya koymanız zor olmayacak.Devamını Oku Devamını Oku