Yeni doğan bebek bezi nasıl seçilir?

Bazı bebek bezleri, göbek bölgesini rahatsız etmemesi için özel bir kesime sahiptir. Bu sayede yeni düşen göbek kordonu yerini tahriş etmez. Ancak bu özellik bulunmayan bebek bezlerinde siz göbek kısmını bir kat katlayarak bebeğinizin rahat etmesini sağlayabilirsiniz.



Bebeğiniz için en uygun bebek bezini genellikle deneyerek bulabilirsiniz. Çünkü bebeklerin boyları ve vücut oranları standart değildir. Bu nedenle bir kerede paketlerce aynı markadan satın almayın. Önce deneyin ve memnun kalırsanız o markayı kullanın.



Bebek bezinin bebeğinize uygun olduğunu birkaç şekilde anlarsınız. Eğer bacak kısmından sızdırıyorsa, bebeğinizin cildiniz tahriş ediyor veya pişiğe neden oluyorsa, çişini veya kakasını iyi emmiyorsa o markadan vazgeçebilirsiniz.