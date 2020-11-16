Yeni fırsatlar bulabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Yay burcunda ilerliyor. Yüksek bir motivasyon söz konusu. Öğrenmek, keşfetmek ve yeni adımlar atmak için uygun koşullar var. Bugün aynı zamanda zevkler ve güzel şeyler elde etmek için hevesli davranabiliriz. Hatta zevklerde abartı ve israf da söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde dikkatimizi dağıtan çok şey olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Hayallere açık bir gündeyiz. İlişkilerimizde daha cömert ve biraz da dağınık, dikkatsiz davranabiliriz. Eğer alışveriş söz konusu ise bütçemize daha gerçekçi yaklaşmak doğru olacak. Günün geç saatlerinde sorumsuzluk ya da dikkatsizlik yüzünden bazı hatalar yapabiliriz. Acele ile verilen kararlar olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Geyik Kendi merkezimizde kalarak yeni bilgiler toplayabiliriz. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.